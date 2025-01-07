Началось судебное следствие по делу оппозиционера Мехмана Алиева
В Бакинском суде по тяжким преступлениям 7 января началось судебное следствие по делу активиста партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Мехмана Алиева, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков.
Как сообщил Turan адвокат Фахраддин Мехтиев, Алиев в суде заявил, что его преследуют по сфабрикованному обвинению.
Активист сказал, что причиной ареста стал его отказ удалить видео задержания лицами в штатском его родственника Али Исаева. Последний кричал, что его хотят ложно обвинить в преступлении, связанном с наркотиками.
Алиев предложил полицейским провести личный обыск Исаева перед видеокамерой.
Однако они отказались делать это и продолжили попытки посадить Исаева в машину. При этом Исаев в знак протеста порезал себе руку. Алиев распространил эти кадры в Интернете и отказался удалить их, после чего был задержан.
Оппозиционер заявил суду, что после задержания подвергался физическому насилию.
«В ходе медицинского обследовании при поступлении в СИЗО врачи констатировали у него ссадины на теле. К сожалению, наша жалоба на пытки в отношении Алиева в полиции, не были расследованы прокуратурой», - сказал адвокат.
Следующее заседание суда по делу Алиева было назначено на 21 января.
* 22 мая 2024 года полицейские в Ширване попытались задержать Али Исаева - двоюродного брата Мехмана Алиева. Алиев обнародовал видеозапись попытки этого задержания и аудиозапись телефонных переговоров с полицейскими, требующими удалить видео. После инцидента Алиев уехал в Баку и 23 мая был задержан. Однопартийцы заявили, что Алиева преследуют за распространение видео с критикой полиции, в МВД опровергли эту версию.
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