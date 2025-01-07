Будут ли цены продолжать расти?

В социальных сетях циркулируют слухи о том, что вслед за ростом цен на электроэнергию, газ и воду могут быть повышены и некоторые другие тарифы. Экономист и председатель партии REAL Натиг Джафарли рассматривает этот и другие вопросы повестки дня в программе «Сложный вопрос».

По его словам, вызывают вопросы полномочия Тарифного совета по принятию решений о пересмотре цен. Согласно Конституции, исключительное право формирования государственного бюджета и, соответственно, тарифов принадлежит парламенту. Тарифный совет может только предлагать пересмотр тарифов, но именно парламент имеет полномочия одобрить или отклонить эти предложения.

«Все знают, как обстоят дела на самом деле. Тем не менее, парламент — выборный орган и должен иметь такие полномочия, чтобы быть подотчетным избирателям. Члены Тарифного совета, с другой стороны, являются назначаемыми должностными лицами и не подотчетны гражданам. Это юридическая сторона вопроса», — заявил Джафарли.

Обращаясь к экономическому аспекту проблемы, экономист напомнил, что регулируемые государством цены касаются государственных компаний, являющихся естественными монополиями, поскольку у них нет конкурентов.

Поскольку это так, ценообразование не должно происходить произвольно, а должно следовать определенной логике и включать определенные ограничения.

Эксперт отметил: «Они (госмонополии. — Прим. ред.) оправдывают рост цен высокими издержками и убыточностью своей деятельности. То есть они повышают цены, чтобы обеспечить прибыльность».

По его словам, очевидно, что для повышения рентабельности основное внимание следует уделять сокращению издержек.

«Чтобы определить, где происходит перерасход средств и какие расходы можно сократить, проводятся проверки. Только когда сокращение необоснованных расходов недостаточно для обеспечения рентабельности, следует рассматривать повышение тарифов», — подчеркнул Джафарли. Он добавил, что в Азербайджане, однако, именно граждане в конечном итоге платят за повышение тарифов, вызванное неэффективным управлением и многочисленными фактами коррупции в естественных монополиях.

«Они работают крайне плохо и неэффективно, а платить за это приходится нам. Это несправедливо», — заявил Джафарли.

Он указал на то, что расходы естественных монополий чрезмерно завышены, а процедуры тендеров и государственных закупок непрозрачны.

«Пока не будет достигнута прозрачность в этих сферах, убытки госмонополий сохранятся, а тарифы продолжат расти», — резюмировал эксперт.

4о