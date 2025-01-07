Римский Институт Дизайна освободил дочь политического узника от платы за обучение

Римский институт европейского дизайна (IED) предоставил полную отмену платы за обучение Азерин Гасымлы, студентке третьего курса и дочери азербайджанского политического активиста Азера Гасымлы, который в настоящее время содержится под стражей по обвинению в вымогательстве. Решение института последовало за апелляцией семьи Гасымлы, которая сослалась на финансовые трудности из-за тюремного заключения ее отца, которое, по их словам, имеет политическую подоплеку.

Объявление было передано женой Азера Самирой Гасымлы, которая выразила свою благодарность институту. «Мы очень рады. Несправедливый арест Азера по сфабрикованным обвинениям лишил нас возможности оплачивать учебу Азерин, и мы боялись, что ей придется бросить учебу. Это решение — спасательный круг для нашей семьи», — сказала она азербайджанскому новостному агентству Turan.

В письме IED, написанном на итальянском языке, говорилось: «Мы рады сообщить вам, что руководство положительно рассмотрело вашу просьбу о помощи и решило отменить 100% платы за обучение. Мы надеемся, что это принесет некоторое облегчение».

По словам ее матери, Азерин, которая добилась отличных результатов в учебе, недавно выиграла престижный конкурс дизайна в Милане и продолжает получать высокие баллы на экзаменах.

Азер Гасымлы, директор Института политического управления в Азербайджане, был задержан 8 декабря по обвинению в вымогательстве денег у должника. Гасымлы отрицает обвинения, утверждая, что его арест связан с его политической и гражданской деятельностью. Его адвокат поддержал эти заявления, назвав обвинения безосновательными.

Дело вызвало критику со стороны правозащитных организаций и активистов, которые утверждают, что правительство Азербайджана часто преследует диссидентов, выдвигая сфабрикованные обвинения.

Семья Гасымлы по-прежнему надеется, что международное внимание к делу будет способствовать его освобождению, а решение Римского института подчеркивает влияние глобальной солидарности на решение проблем, с которыми сталкиваются семьи, преследуемые по политическим мотивам.