  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy8.30 C
  • Среда, 8 январь 2025
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(9 минут назад)
архив

архив

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам

7 января глава государства Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам. Содержание интервью на 18:00 не было опубликовано.

Как ожидается, оно будет показано в вечерних программах  телеканалов 7 января.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей