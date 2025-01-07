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Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
7 января глава государства Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам. Содержание интервью на 18:00 не было опубликовано.
Как ожидается, оно будет показано в вечерних программах телеканалов 7 января.
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- Политика
- 7 январь 2025 17:32
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Политика
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Премьер-министр Армения Никол Пашинян ответил на вчерашние заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева.
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Азербайджан поднимал вопрос о возвращении азербайджанцев на свои исторические земли в Армении еще 10 лет назад. Но пока не была решена проблема освобождения оккупированных территорий, этой темой активно не занимались. Об этом в интервью местным телеканалам 7 января сказал глава государства Ильхам Алиев.
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- 8 январь 2025, 14:01
Отношения с Ираном остаются неопределенными, и пока еще не было встреч с новым иранским руководством. Об этом сказал 7 января глава государства Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.
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- 8 январь 2025, 13:41
Три судна, плавающие под флагом Азербайджана, были задержаны в Эритрее вместе с 18 гражданами Азербайджана в ноябре прошлого года. Они до сих пор удерживаются в этой африканской стране, но предпринимаются дипломатические усилия по освобождению граждан и судов, заявили в азербайджанском МИД.
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