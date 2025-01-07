Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам

Азербайджан поднимал вопрос о возвращении азербайджанцев на свои исторические земли в Армении еще 10 лет назад. Но пока не была решена проблема освобождения оккупированных территорий, этой темой активно не занимались. Об этом в интервью местным телеканалам 7 января сказал глава государства Ильхам Алиев.