Госчиновники получили условное наказание за хищение сотен миллионов манатов

В Нахчыванском суде по тяжким преступлениям в конце декабря завершился процесс по делу экс-министра финансов Нахчыванской автономной республики (НАР) Рафаэля Алиева и бывшего начальника отдела Таможенного Комитета Нахчывана Мансура Аскерова. Оба чиновника обвинялись в присвоении средств госбюджета в сговоре с другими лицами.

В своих показаниях Аскеров сообщил, что незаконные поборы взимались за грузы и с пассажиров. Сахат Габиббейли, назначенный в 2020 г. главой Нахчыванской таможни, поручил Аскерову вносить в программу транспортных перевозок (TIR) лишь часть собранных средств.

Будучи начальником отдела тарифов и платежей Аскеров, получал неофициальное вознаграждение в виде «пакета» в размере 3 тыс манатов. По словам Аскерова, он лично передавал деньги председателю комитета в его кабинете. Следствие вменило Аскерову присвоение 273 млн манатов.

Обвиняемый Рафаэль Алиев сообщил, что до назначения в 2020 г. министром финансов он занимал ту же должность, что и Аскеров и также передавал незаконно взимаемые сборы людям главы таможенного комитета НАР.

Впоследствии, став министром финансов Нахчывана, Алиев переводил бюджетные средства различным госструктурам для закупок по завышенным на 10% ценам. Затем эти средства обналичивались и присваивались.

Алиев признал, что его должностной оклад составлял 2300 манатов, а «пакет» - 15 тыс. манатов.

Алиев дал показания, что лично передал 3 млн манатов Сеймуру Талыбову - сыну бывшего главы НАР Васифа Талыбова.

В ходе следствия и судебного процесса Аскеров возместил бюджету 21 млн манатов, а Алиев - 31 млн манатов.

Оба были признаны виновными по ст. 179.4 (присвоение в особо крупном размере), которая предусматривает наказание от 10 до 14 лет лишения свободы. Суд назначил каждому из них наказание в виде лишения свободы на 12 лет и тут же заменил реальное наказание на условное. Оба на момент вынесения приговора находились на свободе.

Напомним, Что в ноябре-декабре 2022 г. в Нахчыване был арестован ряд высокопоставленных лиц по обвинениям в присвоении в крупных размерах и должностном злоупотреблении.

Помимо Алиева и Аскерова были арестованы также бывший глава Гостаможни Сахат Габиббейли, экс-руководитель Комитета по архитектуре Хиджран Рустамов и др.

В марте 2023 г. арестованные были переведены под домашний арест, а Габиббейли изначально находился под домашним арестом.

Алиев обвинялся в присвоении 145 млн манатов, Рустамов – 212 млн манатов, Габиббейли и Аскеров – 132 млн манатов.

Примечательно, что представители оппозиции и медиа, арестованные в Азербайджане по обвинению в контрабанде куда меньших сумм, несмотря на отсутствие доказательств, арестованы и на протяжении многих месяцев содержатся в СИЗО.