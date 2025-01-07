Госчиновники получили условное наказание за хищение сотен миллионов манатов
В Нахчыванском суде по тяжким преступлениям в конце декабря завершился процесс по делу экс-министра финансов Нахчыванской автономной республики (НАР) Рафаэля Алиева и бывшего начальника отдела Таможенного Комитета Нахчывана Мансура Аскерова. Оба чиновника обвинялись в присвоении средств госбюджета в сговоре с другими лицами.
В своих показаниях Аскеров сообщил, что незаконные поборы взимались за грузы и с пассажиров. Сахат Габиббейли, назначенный в 2020 г. главой Нахчыванской таможни, поручил Аскерову вносить в программу транспортных перевозок (TIR) лишь часть собранных средств.
Будучи начальником отдела тарифов и платежей Аскеров, получал неофициальное вознаграждение в виде «пакета» в размере 3 тыс манатов. По словам Аскерова, он лично передавал деньги председателю комитета в его кабинете. Следствие вменило Аскерову присвоение 273 млн манатов.
Обвиняемый Рафаэль Алиев сообщил, что до назначения в 2020 г. министром финансов он занимал ту же должность, что и Аскеров и также передавал незаконно взимаемые сборы людям главы таможенного комитета НАР.
Впоследствии, став министром финансов Нахчывана, Алиев переводил бюджетные средства различным госструктурам для закупок по завышенным на 10% ценам. Затем эти средства обналичивались и присваивались.
Алиев признал, что его должностной оклад составлял 2300 манатов, а «пакет» - 15 тыс. манатов.
Алиев дал показания, что лично передал 3 млн манатов Сеймуру Талыбову - сыну бывшего главы НАР Васифа Талыбова.
В ходе следствия и судебного процесса Аскеров возместил бюджету 21 млн манатов, а Алиев - 31 млн манатов.
Оба были признаны виновными по ст. 179.4 (присвоение в особо крупном размере), которая предусматривает наказание от 10 до 14 лет лишения свободы. Суд назначил каждому из них наказание в виде лишения свободы на 12 лет и тут же заменил реальное наказание на условное. Оба на момент вынесения приговора находились на свободе.
Напомним, Что в ноябре-декабре 2022 г. в Нахчыване был арестован ряд высокопоставленных лиц по обвинениям в присвоении в крупных размерах и должностном злоупотреблении.
Помимо Алиева и Аскерова были арестованы также бывший глава Гостаможни Сахат Габиббейли, экс-руководитель Комитета по архитектуре Хиджран Рустамов и др.
В марте 2023 г. арестованные были переведены под домашний арест, а Габиббейли изначально находился под домашним арестом.
Алиев обвинялся в присвоении 145 млн манатов, Рустамов – 212 млн манатов, Габиббейли и Аскеров – 132 млн манатов.
Примечательно, что представители оппозиции и медиа, арестованные в Азербайджане по обвинению в контрабанде куда меньших сумм, несмотря на отсутствие доказательств, арестованы и на протяжении многих месяцев содержатся в СИЗО.
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3 отзыв
Ruslan
2025-01-07
Ну еще бы чиновника для чего назначают в Азербайджане ??? не для того чтоб развивал страну а грабил у нас же все наоборот один круг отпустят и спасибо еще скажут воруют на лево и на право за такие вещи надо расстреливать а не условно отпускать как можно на ворованные деньги у народа жить так зарабатывать на кусок хлеба я если честно таких людей никогда не пойму им за державу точно не обидно да у них и родины нет они так проходимцы как цыгане...
Togrul
2025-01-07
Как говорится, хоть смех, хоть грех... В государстве где краеугольным камнем госуправления является системная коррупция остается лишь пожалеть винтики этой системы которая живет по понятиям преступного мира. Ведь не для себя одних старались.., все что было нажито неправедным трудом переоформили на людей сегодняшнего высшего руководства и соответственно получили помилование. Возникает резонный вопрос куда мы придем или уже пришли. Выстраивается новая система наказания когда со временем на всех приближенных к кормушке заводят уголовные дела и они дают показания против главных опричников этой системы. А главных опричников не трогают и держат вынужденно на коротком поводке, чтобы не рыпались и держали при себе секреты дальнейшей судьбы разворованных миллиардов.
Аббасов Вилаят Самед оглы
2025-01-08
Короче поражаешься можешь вернуть,не попался - всё твоё!Воруй не хочу!