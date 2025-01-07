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(8 минут назад)
Наводнение в Мекке и сильное землетрясение в Тибете
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Наводнение в Мекке и сильное землетрясение в Тибете

В минувшие сутки улицы священных городов Мекки и Медины оказались затоплены в результате ливневых дождей. Потоп смыл дороги и автомобили. Затоплены также и многие другие населенные пункты Саудовской Аравии.

В тоже самое время произошло сильное землетрясение в Тибете, где по последним данным погибло более 100 человек.

Толчки ощущались также в Непале, Индии, Бутане и Бангладеш. Магнитуда составила 7,1.

Власти Непала закрыли горные маршруты для туристов где возможны оползни и лавины.

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