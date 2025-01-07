REAL предлагает кардинально реформировать экономические основы муниципалитетов
Партия «Республиканская альтернатива» (REAL) в преддверии муниципальных выборов 29 января предложила программу реформирования местной власти с целью расширения возможностей для ее экономической деятельности.
Новая программа разработана с учетом существующих экономических проблем в стране.
Правительство Азербайджана стремится получать внешние кредиты для своих проектов, экономическая целесообразность которых вызывает сомнения.
Международные финансовые учреждения колеблются – стоит ли предоставлять эти кредиты, поскольку экономика Азербайджана все еще находится в состоянии «эйфории от нефтегазовых доходов» и ее перспективы неясны.
REAL предлагает брать половину иностранных кредитов в обмен на муниципальные ценные бумаги. Для этого необходимо внести изменения в ряд законов и обеспечить свободное биржевое обращение муниципальных ценных бумаг, возможность их покупки инвесторами по рыночной цене в неограниченном количестве.
Такая система позволила бы муниципалитетам получать доступ к глобальным финансовым ресурсам и привлекать средства на развитие территорий. Это также будет способствовать развитию здоровой конкуренции между регионами.
Таким образом, муниципалитеты снизят зависимость от централизованных субсидий и грантов, а местные власти превратятся в реальных экономических субъектов
Суть реформ в том, что отбор экономических проектов будет осуществляется не интересами политической власти, а свободным рынком. Это также повысит демократическую отчетность муниципалитетов.
Кроме того, данная система сократит возможную коррупцию в структуре внешнего и внутреннего долга. При этом, проекты для финансирования будут отбираться при активном гражданском участии.
Консультативную и техническую помощь в реализации упомянутой реформы могут оказать Конгресс местных и региональных властей Совета Европы, а также, имеющая многолетний положительный опыт в этой сфере, Турция.
REAL считает, что необходимую законодательную базу можно подготовить в 2025 г. и приступить к ее исполнению в 2026 г.
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1 отзыв
Elvis
2025-01-07
Такие банки как JPMorgan Chase Goldman уже выстроислись в очередь чтоб финансировать муниципалитет Маштаги.