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(9 минут назад)
REAL предлагает кардинально реформировать экономические основы муниципалитетов
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

REAL предлагает кардинально реформировать экономические основы муниципалитетов

Партия «Республиканская альтернатива» (REAL) в преддверии муниципальных выборов 29 января предложила программу реформирования местной власти с целью расширения возможностей для ее экономической деятельности.

Новая программа разработана с учетом существующих экономических проблем в стране.

Правительство Азербайджана стремится получать внешние кредиты  для своих проектов, экономическая целесообразность которых вызывает сомнения.

Международные финансовые учреждения колеблются – стоит ли предоставлять эти кредиты, поскольку экономика Азербайджана все еще находится в состоянии «эйфории от нефтегазовых доходов» и ее перспективы неясны.

REAL предлагает брать половину иностранных кредитов в обмен на муниципальные ценные бумаги. Для этого необходимо внести изменения в ряд законов и обеспечить свободное биржевое обращение муниципальных ценных бумаг, возможность их покупки инвесторами по рыночной цене в неограниченном количестве.

Такая система позволила бы муниципалитетам получать доступ к глобальным финансовым ресурсам и привлекать средства на развитие территорий. Это также будет способствовать развитию здоровой конкуренции между регионами.

Таким образом, муниципалитеты снизят зависимость от централизованных субсидий и грантов, а местные власти  превратятся в реальных экономических субъектов

Суть реформ в том, что отбор экономических проектов будет осуществляется не интересами политической власти, а свободным рынком. Это также повысит демократическую отчетность муниципалитетов.

Кроме того, данная система сократит возможную коррупцию в структуре внешнего и внутреннего долга.  При этом, проекты для финансирования будут отбираться при активном  гражданском участии.

Консультативную и техническую помощь в реализации упомянутой реформы могут оказать Конгресс местных и региональных властей Совета Европы, а также, имеющая многолетний положительный опыт в этой сфере, Турция.

REAL считает, что необходимую законодательную базу можно подготовить в 2025 г. и приступить к ее исполнению в 2026 г.

1 отзыв

  • Elvis

    2025-01-07

    Такие банки как JPMorgan Chase Goldman уже выстроислись в очередь чтоб финансировать муниципалитет Маштаги.

    Cavab ver

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