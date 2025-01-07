Указом И.Алиева повышены зарплаты работников ряда бюджетных организаций

7 января глава государства подписал указ о повышении на 15% с 1 января заработной платы работников ряда бюджетных организаций.

1) Президиума и Аппарата Национальной Академии Наук Азербайджана и его Гянджинского филиала; 2) Центра Гейдара Алиева; 3) Научного центра "Азербайджанская национальная энциклопедия"; 4) Центр Ататюрка в Азербайджане; 5) Государственных архивов Азербайджана и их филиалов; 6) Рабочей группы Госкомиссии по борьбе с наркоманией; 7) Рабочей группы Госкомиссии по делам пленных и пропавших без вести; 8) Бакинского международного центра мультикультурализма; 9) Офиса Аграрного Инновационного Центра Минсельхозяйства; 10) Финансово-научно-образовательного центра при Минфинеа; 11) Научно-методического и специализированного центра культуры Минкультуры; 12) Госкинофонда Минкультуры; 13) «Мемориального комплекса Геноцида» в Губе; 14) Управления Национального аэрокосмического агентства; 15). Союза судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии и Центра судебно-психиатрической экспертизы Минздрава; 16) Национального кулинарного центра Госагентства по туризму; 17) Фонда пропаганды нравственных ценностей при Госкомитете по работе с религиозными организациями; 18) Централизованного учета при органах исполнительной власти.