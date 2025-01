Məkkədə daşqın, Tibetdə güclü zəlzələ

Ötən gün leysan yağışları nəticəsində müqəddəs Məkkə və Mədinə şəhərlərinin küçələrini su basıb. Sel yollara və avtomobillərə ziyan vurub. Səudiyyə Ərəbistanının digər yaşayış məntəqələrini də su basıb.

Eyni zamanda Tibetdə güclü zəlzələ baş verib, son məlumatlara görə, burada 100 nəfər həlak olub.

Təkanlar Nepal, Hindistan, Butan və Banqladeşdə də hiss olunub. Zəlzələnin gücü 7.1 bal təşkil edib.

Nepal hakimiyyəti sürüşmə və qar uçqunlarının baş verə biləcəyi dağlıq marşrutları turistlər üçün bağlayıb.

