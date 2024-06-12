Надо было признать Карабах автономией в составе Азербайджана в 2018 году – Никол Пашинян

С 2018 года самой большой проблемой в связи с Нагорным Карабахом было то, что на апрель 2018 года уже сложилась ситуация, в результате которой мы неизбежно должны были пойти либо путем уступок, либо войны. Об этом 12 июня, выступая в парламенте Армении, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

«Я задавал себе вопрос: ладно, если сделаем эту уступку, другую уступку, где остановится процесс уступок? Я не смог ответить на этот вопрос.

А есть ли у меня ответ на этот вопрос сейчас? Да есть, ответ на этот вопрос – 29743 квадратных километров Армении», - сказал он.

По мнению Пашиняна, было бы правильно принять это в то время и сказать, что надо признавать Нагорный Карабах автономией в составе Азербайджана, с той логикой, что он должен быть не только армянским, но и азербайджанским, с совместным управлением, отметил он.

“Границей наших уступок должны быть 29 743 квадратных километра. Я говорю это, и понимаю, что в то время у меня бы язык не повернулся такое сказать. Я не мог убедить в этом самого себя. И это моя самая большая ошибка и мой провал. Государственный деятель должен был понимать, что все это надо взять на себя. И сегодня я делаю это. Если я не возьму на себя, никто другой не сделает. Это мой долг», - цитирует Пашиняна News.am

