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(5 часов назад)
Несмотря на серьезные проблем со здоровьем, суд не освободиил Алескера Мамедли

Несмотря на серьезные проблем со здоровьем, суд не освободиил Алескера Мамедли

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Несмотря на серьезные проблем со здоровьем, суд не освободил Алескера Мамедли

В Бакинском Апелляционном суде сегодня состоялось рассмотрение жалобы на арест юридического учредителя Toplum TV Алескера Мамедли.

Апелляция не была удовлетворена, сообщил брат арестованного Насими Мамедли.

«Суд счел нецелесообразным его освобождение», - сказала он.

Насими подчеркнул, что у его брата серьезные проблемы со здоровьем. «Суду были представлены  заключения врачей, результаты анализов крови и другие медицинские свидетельства. К сожалению, суд не стал соблюдать нормы права и принципы гуманизма», - отметил Насими Мамедли.

Лечащий врач Айдын Алиев также выразил тревогу за состояние  учредителя Toplum TV.

По его словам, у А.Мамедли в щитовидной железе обнаружен узел размером 3 мм и есть подозрение на рак.

«Для уточнения диагноза обязательна биопсия. Очень жаль, что для этого не созданы условий. Если подтвердится онкология, то при ее ускоренном  развитии, будут повреэдены другие органы, вызвав угрозу жизни», - сказал врач Алиев.

* Напомним, что 6-8 марта были задержаны 9 сотрудников Tolum TV и его партнерской организации Института демократических инициатив. Им предъявлены обвинения в контрабанде иностранной валюты. Семь человек подвергнуты предварительному заключению сроком на 4 месяца, еще двое переданы под надзор полиции.

 

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