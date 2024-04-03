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(8 минут назад)
Заместитель спецпредставителя США по Ирану провел переговоры в Баку

Заместитель спецпредставителя США по Ирану провел переговоры в Баку

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

О чем говорили в Баку в связи с Ираном...

Заместитель специального представителя Соединенных Штатов по Ирану Абрам Пейли недавно отправился с дипломатической миссией на Южный Кавказ, где участвовал в дискуссиях, посвященных иранским делам и связанной с ними региональной динамике. Хотя официальных заявлений от властей Азербайджана и Ирана пока не поступало, визит Пейли породил предположения о меняющемся ландшафте американо-иранских отношений и его последствиях для регионального сотрудничества.

В программу визита Пейли входили встречи с видными деятелями Азербайджана, в том числе с помощником президента по внешней политике Хикметом Гаджиевым, заместителем министра иностранных дел Самиром Шарифовым и послами, представляющими Азербайджан и Израиль. Обсуждения были сосредоточены на стратегиях борьбы с дестабилизирующей деятельностью иранского режима и на преодолении Ираном сложной системы санкций, введенных в его отношении.

Депутат от правящей партии «Ени Азербайджан» Хикмет Бабаоглу в беседе Turan косаясь нюансов американо-иранских отношений, отметил, что Соединенные Штаты рассматривают Иран как стратегический противовес в регионе. На этом фоне Азербайджан стремится поддерживать ровные отношения с Ираном, ставя во главу угла свои национальные интересы и независимость. Однако недавние события, в том числе агрессивная позиция Ирана в отношении региональных проектов, побудили Азербайджан изучить возможность более тесного сотрудничества с Соединенными Штатами для защиты своего суверенитета.

Бывший глава Постоянного представительства Азербайджана при Европейском Союзе Ариф Мамедов, в беседе с Радио Азадлыг объяснил визит Пейли ростом напряженности в отношениях между Израилем и Ираном, усугубленным недавними военными действиями. Эскалация конфликта обостряет и без того нестабильную обстановку в регионе и усиливая возможность дальнейшей дестабилизации.

На фоне этих событий возникает вопрос: Как развивается азербайджано-американское сотрудничество и как позиция Ирана оказывает влияние на геополитику региона?

Бабаоглу утверждает, что Соединенные Штаты стремятся укрепить свое влияние на Южном Кавказе, рассматривая Азербайджан как ключевого регионального игрока, отвечающего их стратегическим интересам. И наоборот, идеологические амбиции Ирана и его сектантская программа создают серьезные проблемы для региональной стабильности. На этом фоне Азербайджан стремится сохранить хрупкое равновесие, используя свое стратегическое положение для продвижения своих национальных интересов и одновременно снижая риски, связанные с идеологическим экстремизмом.

Мамедов подчеркивает нежелание Азербайджана быть втянутым в эскалацию напряженности между Соединенными Штатами, Израилем и Ираном. Определение президентом Ильхамом Алиевым физических и идеологических угроз подчеркивает многогранные вызовы, стоящие перед национальной безопасностью Азербайджана. В то время как Азербайджан поддерживает мощное военное сдерживание физических угроз, идеологические вторжения из соседних регионов представляют более коварную угрозу.

Ориентируясь в этой сложной геополитической ситуации, Азербайджан готов занять прагматичную и нейтральную позицию, защищая свои интересы и избегая при этом втягивания во внешние конфликты. В то время как напряженность в отношениях между крупными державами нарастает, а динамика в регионе развивается, стратегический расчет Азербайджана по-прежнему четко соответствует требованиям стабильности, суверенитета и национальной безопасности.

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