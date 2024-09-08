Обсуждено сотрудничество США и Азербайджана в сфере безопасности

В субботу, 7 сентября в Гааге перед посольством Азербайджана в Нилерландах прошёл пикет в поддержку, арестованного в Баку талышского исследователя Игбала Абилова. Мероприятие было организовано друзьями и коллегами Игбала, говорится в сообщении на сайте igbal.info, созданном в защиту исследователя. Во время пикета участники продолжали сбор подписей под петицией и призывали власти Азербайджана прекратить преследование и освободить Абилова.