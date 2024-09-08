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(6 часов назад)
Обсуждено сотрудничество США и Азербайджана в сфере безопасности
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Обсуждено сотрудничество США и Азербайджана в сфере безопасности

Глава Европейского Евразийского регионального центра Разведывательного управления Министерства обороны США Патрик Прайор встретился с помощником президента Азербайджанской Республики Хикметом Гаджиевым в ходе визита в Баку (6-7 сентября).

По сообщению посольства США, на встрече обсуждались американо-азербайджанские отношения и сотрудничество в сфере безопасности.

В сообщении не говорится , какие именно вопросы были обсуждены. Официальный Баку пока не сообщал о такой  встрече.

Согласно ранее  обнародованному сообщению посольства США, Патрик Прайор посетил Баку для обсуждения путей укрепления американо-азербайджанских отношений в сфере безопасности.

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