Обсуждены проекты в области военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией

Обсуждены проекты в области военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией

Вопросы расширения военного сотрудничества между Азербайджаном и Турции были обсуждены в ходе встречи командующих ВВС двух стран – Намига Исламзаде и Зии Джемаля Кадыоглу.

В ходе визита в Турции Исламзаде был принят также министром национальной обороны Яшаром Гюлером и председателем Комитета оборонной промышленности администрации президента Халуком Гёргюном.

«На встречах было обсуждено текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, проведен широкий обмен мнениями о предстоящих совместных проектах», - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

Была подчеркнута важность дальнейшего расширения сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной областях, обсужден и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес, сказано в заключение пресс-релиза.