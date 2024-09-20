Обсуждены проекты в области военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
Обсуждены проекты в области военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
Вопросы расширения военного сотрудничества между Азербайджаном и Турции были обсуждены в ходе встречи командующих ВВС двух стран – Намига Исламзаде и Зии Джемаля Кадыоглу.
В ходе визита в Турции Исламзаде был принят также министром национальной обороны Яшаром Гюлером и председателем Комитета оборонной промышленности администрации президента Халуком Гёргюном.
«На встречах было обсуждено текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, проведен широкий обмен мнениями о предстоящих совместных проектах», - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.
Была подчеркнута важность дальнейшего расширения сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной областях, обсужден и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес, сказано в заключение пресс-релиза.
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