Оппозиционные политики об отношениях США-Азербайджан при президентстве Трампа

Прогнозировать будущее азербайджано-американских отношений при Дональде Трампе пока сложно, - сказал агентству Turan лидер партии Народного фронта (ПНФА) Али Керимли.

«Команда Трампа еще не сформирована, неизвестно кто займет пост госсекретаря, ответственного за внешнюю политику. Также не ясны приоритеты команды Трампа по кавказскому региону», - сказал Керимли.

Вместе с тем, определенные предположения о политике Трампа можно высказать.

«Судя по заявлениям во время избирательной кампании, он будет оказывать давление на Баку для ускорения мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Можно полагать, что преемственность в этом направлении сохранится», - полагает Керимли.

По его мнению, политика Трампа в отношении к Китая и Ирана будет ужесточена.

«Власти Азербайджана заинтересованы в сохранении отношений с Ираном, а с Китаем Азербайджан подписал соглашение о стратегическом партнерстве. Поэтому в данном направлении возникнут проблемы.

Обострение напряженности в отношениях США с Ираном и Китаем создаст дополнительные проблемы для Азербайджана», - сказал Керимли.

Администрация Трампа будет заинтересована не в коридоре «Север-Юг», а в маршруте из Индии в Европу через Аравийский полуостров.

«Здесь возникнут противоречия между интересами Азербайджана, Ирана и России с администрацией Трампа».

“В силу всех этих факторов, между авторитарной властью Азербайджана и администрацией Трампа возможно столкновение позиций», - продолжил Керимли.

Он полагает, что новая администрация не останется безмолвной к грубым нарушениями прав человека в Азербайджане и будет выступать с серьезными заявлениями.

В свою очередь, лидер партии «Мусават» Иса Гамбар считает, что Трамп продолжит тот же характер отношений с Баку, который был в период его первого президентства в 2016-2020 гг.

«В тот период ничего необычного в двусторонних отношениях не произошло, они в целом были нормальными», - сказал Гамбар.

США всегда ожидали от Азербайджана в вопросах безопасности и энергетики позицию, удовлетворяющую США. Возможно, Трамп захочет большей четкости от Баку.

В то же время, есть непрогнозируемые моменты в политике Трампа, которые связаны с его будущими отношениями с Россией, Ираном, Турцией. От того в каком направлении эти отношения будут развиваться, будет зависеть их влияние на Южный Кавказ и Азербайджан.

Возможны неожиданные шаги относительно армяно-азербайджанского конфликта. Учитывая непредсказуемый характер Трампа, Баку должен действовать более внимательно и ответственно, считает Гамбар.

Глава Политкомитета партии «Республиканская альтернатива» (REAL) Натиг Джафарли также считает, что двусторонние отношения годами строились на серьезных экономических и геополитических интересах. Отношения при администрациях республиканцев всегда были более ровными.

«Не думаю, что избрание Трампа приведет к каким-то фундаментальным изменениям», - полагает он.

Не исключено, что тема гражданского общества и демократии отойдут на задний план», - отметил Джафарли.