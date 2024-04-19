ОТГ: Активизация дипломатических контактов

По мере приближения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая состоится в Баку, дипломатическая деятельность в тюркском мире будет занимать центральное место. В преддверии череды встреч и саммитов Организация тюркоязычных государств (ОТГ) готовится к периоду активизации сотрудничества между своими государствами-членами.

На сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям председатель Самед Сеидов подчеркнул растущую динамику в отношениях тюркоязычных государств. Отметив важность предстоящих встреч, Сеидов рассказал о планах проведения встречи дипломатических академий государств - членов ОТГ в Баку.

Замечания Сеидова проливают свет на более широкую тенденцию к расширению взаимодействия в рамках ОТГ. В настоящее время в Бишкеке, Кыргызстан, в рамках Парламентской ассамблеи Тюркского совета (ТЮРКПА) создаются комитеты, занимающиеся экономическими и культурными вопросами.

Заглядывая вперед, Сеидов рассказал о ряде предстоящих мероприятий, которые подчеркнут глубину и размах тюркских дипломатических инициатив. В мае на конференции, организованной Великим национальным собранием Турции, соберутся комитеты обороны из стран - участниц ОТГ, что станет сигналом о согласованных усилиях по решению проблем безопасности и укреплению военного сотрудничества в тюркском мире.

Кроме того, в начале июня в Баку планируется провести встречу председателей парламентов государств - членов ОТГ, которая станет платформой для диалога на высоком уровне и стратегической координации по ключевым региональным и глобальным вопросам.

В дополнение к парламентским мероприятиям, ОТГ готовится провести саммит в Шуше в июле этого года, что станет важной вехой в тюркской региональной дипломатии.

Обозреватели отмечают, что по мере того, как тюркоязычные страны продолжают углублять свое взаимодействие и сотрудничество на дипломатическом фронте, перспективы региональной стабильности и процветания кажутся все более многообещающими.