К голодовке Полада Асланова в ИУ-1 присоединился еще двое заключенных (обновлено)

К голодовке присоединился также пожилой заключенный Ягубов Вели Алекпер оглу. По словам близких, он протестует против необоснованного уголовного преследования и незаконного лишения пенсии.

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В колонии №1 (ИУ-1) к голодовке Полада Асланова присоединился еще один заключенный - Рамал Гусейнов, сообщила его мать Зубаля Гусейнова.

По ее словам, Гусейнов был арестован в 2020 году и осужден на 16 лет лишения свободы по обвинению в незаконной продаже наркотиков и контрабанде.

Мать утверждает, что хотя ее сын дважды был судим за наркотики, но в этот раз ни в чем не виновен.

«Следователь потребовал от меня 20 тысяч манатов за освобождение сына, но когда я пришла в следующий раз с адвокатом, он разозлился и сказал, что теперь посадит сына на 15-16 лет», - сказала женщина.

По ее словам, Р. Гусейнов в знак протеста против необоснованного преследования дважды предпринимал попытки суицида. «Рамал сейчас объявил голодовку. Те, кто приезжают на COP29, должны поинтересоваться и правами человека, тем, как невинных людей бросают в тюрьмы», - сказала женщина.

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Полад Асланов объявил голодовку с требованием освобождения политзаключенных

Содержащийся в колонии N1 руководитель сайта xeberman.com Полад Асланова начал c 4 ноября голодовку с требованием освободить политзаключенных в преддверии конференции COP29. Он требует свободы для себя и для других политзаключенных, заявила его супруга Гюльмира Асланова.

«Страна, которая проводит COP29, не должна иметь политзаключенных. Не может быть, чтобы власти заботились о климате, природе, окружающей среде, воде, и нарушали при этом права человека», - заявила она.

По словам Асланова, «либо политзеки должны быть освобождены, либо отменен COP29».

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

* Глава сайта xeberman.com Полад Асланов был арестован 12 июня 2019 года по обвинению в шпионаже на Иран - статья 274 УК (госизмена). Его приговорили к 16 годам лишения свободы.

Асланов отвергает все обвинения, заявляя, что его преследуют за разоблачение фактов коррупции среди сотрудников спецслужб.

Правозащитники признали его политзаключенным. Международные организации осудили арест Асланова и призвали освободить его. Впоследствии Верховный суд сократил срок тюремного наказания Асланова до 13 лет.