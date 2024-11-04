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(28 минут назад)
ГНФАР  за 10 месяцев продал валюты на 6 миллиардов долларов
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

ГНФАР  за 10 месяцев продал валюты на 6 миллиардов долларов

В январе-октябре 2024 года Государственный нефтяной фонд (ГНФАР) продал валюты на 5 919,4 млн долларов США.

Об этом сообщает Фонд.

Согласно данным, это в 2,6 раза больше, чем за тот же период 2023 года.

Только в октябре продажи валюты ГНФАР составили 174,4 миллиона долларов. Это на 13,9% меньше, чем  год назад.

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