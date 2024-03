Обыск в Toplum TV завершен, судьба журналистов этого издания неизвестна (обновлено)

Около 18 часов полиция завершила обыск в офисе редакции он-лайн издания Toplum TV и опечатала его.

Все подходы к зданию были перекрыты полицией, поэтому коллеги не заметили, забрали ли полицейские с собой сотрудников редакции? Судя по тому, что несколько человек из редакции Toplum TV не вышли из офиса и не отвечают на звонки, они задержаны.

Куда они доставлены и в чем причина задержания, неизвестно. МВД не комментирует сообщения о задержаниях.

«Разумного объяснения происходящему нет. Похоже, что в стране хотят полностью хотят ликвидировать независимые медиа, чтобы не осталось никаких платформ для критических мнений», - сказала главный редактор Toplum TV Хадиджа Исмаил.

«Мы не причастны к преступлению и не соверщали незаконных действий. Поэтому, нет никаких правовых обяъснений для происходящего», - сказала она и добавила, что не может получить какую-либо официальную информацию в МВД и получить протокол обыска.

Она также пытается прояснить судьбу своих сотрудников, которые в момент прихода полиции были в редакции. Дозвониться до них невозможно.

* * *

Что происходит в редакции Toplum TV

Сотрудница Toplum TV Алия Ягублу сообщила Turan, что ее не пропускают в офис издания. «Сотрудники, которые были внутри, сейчас недоступны. До них звонки не доходят», - сказала Ягублу.

Она полагает, что сотрудники находятся в офисе, поскольку если бы их увезли, то, стоявшие возле здания, видели бы это.

«Это было ожидаемо. Закрытие издания из-за его позиции «анонсировалось» не раз», - сказала Ягублу.

Также перестали выходить на связь спикер Платформы III Республики Акиф Гурбанов, члены учредительского состава платформы – Араз Алиев и Руслан Иззетли. Соратники полагают, что их задержали.

Судя по всему, именно эту общественную организацию имело в виду МВД, сообщая об обысках «и по другим адресам».

* * *

Полиция проводит обыск в редакции Toplum TV

Группа сотрудников правоохранительных органов явившись в среду, примерно в около 16 часов в офис онлайн-издания Toplum TV, начала обыск. Об этом стало известно из сообщений в соцсетях. Руководитель этого проекта, журналист-расследователь Хадиджа Исмаил подтвердила Turan факт обыска.

Она сказала, что ее не было на месте, когда в редакцию пришли с обыском. «Я болею, деталей не знаю, сейчас еду в редакцию», - сказала она.

В пресс-службе МВД агентству Turan подтвердили, что «по адресу: ул. Чеменземинли, 98 б и ряду других адресов проводятся мероприятие на основе оперативной информации». Это означает, что обыски идут где-то еще.

Попытки связаться с сотрудниками редакции результатов не дали.

*Toplum TV является независимым онлайн-ресурсом, представляющим площадку для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video