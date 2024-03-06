Что имел в виду депутат, когда говорил о «необходимости обезвреживания»?

На недавней парламентской сессии высказывания депутата Захида Оруджа вызвали широкую обеспокоенность состоянием свободы слова и демократических принципов в Азербайджане. Комментарии Оруджа, предполагающие необходимость нейтрализации тех, кто критикует президента Ильхама Алиева, вызвали резкую критику, как со стороны оппозиционных деятелей, так и экспертов, которые опасаются сдерживающего воздействия на инакомыслие и сползания к авторитаризму.

Утверждение Оруджа о том, что правовые механизмы защиты чести и достоинства президента неэффективны, и его последующий призыв к преследованию лиц, критикующих президента за рубежом, поднимают серьезные вопросы о состоянии демократии и прав человека в Азербайджане. От подобных заявлений, сделанных в высших эшелонах власти, нельзя легко отмахнуться.

Сеймур Хази, заместитель председателя партии Народного фронта, в программе «Сложный вопрос» подчеркнул опасные последствия замечаний Оруджа. Он утверждает, что эти заявления не просто отражают личное мнение Оруджа, но свидетельствуют о более широких намерениях правительства. Хази справедливо отмечает, что выступать за нейтрализацию критиков за рубежом равносильно одобрению незаконных методов, которые могут осложнить отношения Азербайджана с европейскими странами и подорвать его международный авторитет.

Более того, замечание Хази о времени выступления Оруджа, совпадающем с нападением на независимое средство массовой информации, подчеркивает тревожную тенденцию подавления инакомыслия и ограничения свободы прессы. Систематический демонтаж независимых медиа-платформ и подавление свободы выражения мнений создают среду, в которой подавляется инакомыслие, а законные жалобы игнорируются.

Опасения Хази по поводу готовности правительства прибегнуть к непопулярным мерам, чтобы заставить замолчать голоса оппозиции, вполне обоснованы. Использование Оруджем военной терминологии, когда он называет критиков "законными целями для нейтрализации", предполагает готовность использовать тактику принуждения для подавления инакомыслия. Это, вкупе с ослаблением свободы СМИ, рисует мрачную картину для демократии в Азербайджане.

Высказывания депутата Захида Оруджа в парламенте сигнализируют о тревожной эскалации правительственных репрессий против инакомыслия и свободы слова. Неспособность устранить эти угрозы демократии рискует еще больше подорвать верховенство закона и стабильность в Азербайджане.