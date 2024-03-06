Что имел в виду депутат, когда говорил о «необходимости обезвреживания»?
На недавней парламентской сессии высказывания депутата Захида Оруджа вызвали широкую обеспокоенность состоянием свободы слова и демократических принципов в Азербайджане. Комментарии Оруджа, предполагающие необходимость нейтрализации тех, кто критикует президента Ильхама Алиева, вызвали резкую критику, как со стороны оппозиционных деятелей, так и экспертов, которые опасаются сдерживающего воздействия на инакомыслие и сползания к авторитаризму.
Утверждение Оруджа о том, что правовые механизмы защиты чести и достоинства президента неэффективны, и его последующий призыв к преследованию лиц, критикующих президента за рубежом, поднимают серьезные вопросы о состоянии демократии и прав человека в Азербайджане. От подобных заявлений, сделанных в высших эшелонах власти, нельзя легко отмахнуться.
Сеймур Хази, заместитель председателя партии Народного фронта, в программе «Сложный вопрос» подчеркнул опасные последствия замечаний Оруджа. Он утверждает, что эти заявления не просто отражают личное мнение Оруджа, но свидетельствуют о более широких намерениях правительства. Хази справедливо отмечает, что выступать за нейтрализацию критиков за рубежом равносильно одобрению незаконных методов, которые могут осложнить отношения Азербайджана с европейскими странами и подорвать его международный авторитет.
Более того, замечание Хази о времени выступления Оруджа, совпадающем с нападением на независимое средство массовой информации, подчеркивает тревожную тенденцию подавления инакомыслия и ограничения свободы прессы. Систематический демонтаж независимых медиа-платформ и подавление свободы выражения мнений создают среду, в которой подавляется инакомыслие, а законные жалобы игнорируются.
Опасения Хази по поводу готовности правительства прибегнуть к непопулярным мерам, чтобы заставить замолчать голоса оппозиции, вполне обоснованы. Использование Оруджем военной терминологии, когда он называет критиков "законными целями для нейтрализации", предполагает готовность использовать тактику принуждения для подавления инакомыслия. Это, вкупе с ослаблением свободы СМИ, рисует мрачную картину для демократии в Азербайджане.
Высказывания депутата Захида Оруджа в парламенте сигнализируют о тревожной эскалации правительственных репрессий против инакомыслия и свободы слова. Неспособность устранить эти угрозы демократии рискует еще больше подорвать верховенство закона и стабильность в Азербайджане.
Сложный вопрос
-
Avropa Şurasının Jurnalistikanın Müdafiəsi və Media Nümayəndələrinin Təhlükəsizliyi Platforması “Avropada mətbuat azadlığı: vəziyyəti dəyişdirməyin vaxtıdır” başlıqlı illik hesabatı dərc edib. Azərbaydan həmin hesabatın “jurnalistlərin qətlinə görə cəzasızlıq” adlı bölümünə də daxil edilib. Məruzədə Azərbaycanda jurnalistlərin təqibi faktları da əksini tapıb. Hesabatda həmçinin Azərbaycanda jurnalistlərin “fəaliyyətlərinə görə qisas olaraq” inzibati həbslərə məruz qaldığı hallar qeyd olunur. Beynəlxalq jurnalistika təşkilatları və Avropa Şurasının tərəfdaşları tərəfindən hazırlanmış 100 səhifəlik məruzə martın 5-də Yunanıstanın Selanik şəhərində keçirilən mətbuat konfransında təqdim edilib. Hesabatın təqdimatından bir gün sonra isə Azərbaycanda Toplum TV qapadıldı. Və ümumilikdə 6 əməkdaşı şübhəli şəxs qismində saxlanıldı. Onlara 206.3.2 (qaçaqmalçılıq) maddəsi ilə cinayət işi açıldı. Rəsmi Bakı Avropa Şurasının hesabatına medianı qapatmaqla və jurnalistləri həbs etməklə cavab verir?
-
- 7 март 2024, 14:46
Martın 6-da saat 16 radələrində Toplum TV-nin ofisində hüquq- mühafizə orqanlarının əməkdaşları axtarışa başlayıb. Saat 18.00 radələrində polis Toplum TV-nin ofisinin qapısını möhürləyib.
-
В качестве поразительного откровения была распространена аудиозапись, предположительно с участием Айгюн Алиевой, исполнительного директора Агентства государственной поддержки неправительственных организаций, что вызвало обвинения в коррупции в государственных учреждениях Азербайджана.
-
Завершение двухдневных переговоров между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном в Берлине в очередной раз выдвинуло на передний план сложную динамику геополитики Южного Кавказа. На фоне недавних дипломатических контактов и пристального внимания Европейского парламента переговоры имеют значительные последствия не только для азербайджано-армянских отношений, но и для связей Азербайджана с Германией и Европой в целом.
Написать отзыв