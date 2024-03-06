В Баку вводятся автомобильные запреты субботнего и воскресного дня

После прошлогодних внедрений в Баку привычных для развитых стран правил, направленных против запруженности городов автотранспортом, Автомобильное агентство наземного транспорта продолжило это нововведение.

С этой недели вводится запрет на въезд в субботние и воскресные дни автомобилей в центральные улицы города. Как сообщает Агенство, въезд на территорию возле «Молоканского садика», Театра Музыкальной Комедии, Музея истории Азербайджана, посольства Франции, «Старого универмага» и т.д. автомобилям, владельцы которых не живут и не работают в этой части Баку, будет запрещен.

Запрет коснётся расположенных в этой части столицы отрезков улиц академика Зарифы Алиевой, Абдулкерима Ализаде, Расула Рзы, Хагани, братьев Мардановых, Тарлана Алиярбекова, Гаджи Зейналабдина Тагиева и Юсифа Мамедалиева.

В субботние и воскресные дни этот район Баку будет пешеходной зоной. Исключение будет сделано лишь для ограниченного круга автовладельцев.

Пешеходная зона в дни отдыха действует на улице Крещатик в Киеве и других городах мира.

Напомним, что ранее Автомобильное агентство наземного транспорта выделило автобусные и велосипедные дорожки в Баку, по которым запрещено ездить другим средствам передвижения. Новые правила вызвали недовольство большинства водителей, считающих, что запретные полосы ухудшают пропускную способность и без того загруженных дорог.