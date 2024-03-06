Оппозиционные партии посещают памятник Расулзаде в селе Новханы
Размышляя о наследии Мамед Амина Расулзаде
6 марта день памяти Мамед Эмина Расулзаде, выдающейся фигуры в истории Азербайджана, одного из отцов-основателей Азербайджанской Демократической Республики (АДР). Поскольку с момента его смерти прошло 69 лет, дискуссии вокруг места его последнего упокоения вызвали споры и размышления по всему Азербайджану.
Недавно платформы социальных сетей были переполнены сообщениями о закрытии места захоронения Расулзаде в Анкаре, что вызвало спекуляции о судьбе его останков. Однако официальные заявления опровергли слухи о каком-либо перемещении могилы, уточнялось, что проводятся ремонтные работы.
Идея доставки праха Расулзаде в Азербайджан уже давно является предметом обсуждения. Ее сторонники выступают за его погребение на Родине, чтобы отдать дань его вкладу в становление азербайджанской государственности.
Депутат Эльман Насиров от правящей партии "Ени Азербайджан" (YAP) касаясь в беседе с Turan возможности перезахоронения Расулзаде, напомнил, что в свое время президент Гейдар Алиев организовал репатриация останков поэта Гусейна Джавида.
Ариф Гаджилы, глава партии "Мусават", в комментарии для Радио Азадлыг подчеркнул необходимость признания статуса Расулзаде как основателя Азербайджанской Республики. Он предложил вместо того, чтобы обсуждать вопрос о переносе могилы Расулзаде, увековечить в республике его имя путем изучения его наследия, включить в учебники его биографию и творчество, установить ему памятники и вернуть его имя университету, который он основал.
Вопреки призывам к репатриации праха, ученый-историк Джамиль Гасанли предположил, что могила Расулзаде должна остаться в Турции, где он провел значительную часть своей жизни. В интервью Радио Азадлыг Гасанли подчеркнул прочные исторические связи между Азербайджаном и Турцией, глубокое почтение с которым в Турции относятся к Расулзаде.
Более того, Гасанли выразил скептицизм по поводу искренности правительства в вопросе перезахоронения останков Расулзаде, указав на отсутствие уважения к наследию Расулзаде в Азербайджане. Он отметил, что указ Гейдара Алиева об установке памятника Расулзаде в Баку, изданный еще в 1994 году, не исполнен до сих пор и расценил это как пренебрежительное отношение правительства к личности отца-основателя.
Вместо того чтобы сосредотачиваться исключительно на физическом перемещении останков Расулзаде, следует установить долгожданный памятник в Баку, созданный известным скульптором Омаром Эльдаровым, заявил Гасанли.
В Азербайджане продолжают размышлять о непреходящем наследии Мамед Эмина Расулзаде, об ответственности государственных органов за увековечение исторических личностей. И независимо от того, останется ли могила Расулзаде в Турции или будет перенесена в Азербайджан, его непреходящее наследие будет продолжать формировать коллективное сознание азербайджанского народа на протяжении последующих поколений.
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