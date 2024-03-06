Встреча Ильхама Алиева с Михаилом Мишустиным

В прошлом году товарооборот между Азербайджаном и Россией возрос на 17% и приближается к отметке 4,5 млрд долларов. Об этом заявил глава государства Ильхам Алиев, принимая в среду премьер-министра России Михаила Мишустина.

«Рад, что реализуются проекты промышленной кооперации. Это относительно новая сфера нашего сотрудничества. Российские компании в Азербайджане создают новые производства, сервисные центры, и всё это также способствует более полному сотрудничеству в промышленной сфере», - продолжил Алиев.

Он также отметил значительный рост поставок азербайджанской сельхозпродукции на российский рынок.

Алиев указал и на рост и транзитных перевозок, отметив активное взаимодействие в реализации транспортного коридора Север-Юг.

В гуманитарной сфере отношения между Россией и Азербайджаном могут быть «примером» отношений между двумя дружественными государствами.

В 26 азербайджанских вузах осуществляется преподавание на русском языке. Более 16 тысяч студентов, граждан Азербайджана, обучаются на русском языке, 324 средние школы – также ведут обучение на русском языке.

«Наше союзническое взаимодействие будет укрепляться на благо наших стран и народов. Также оно является важным фактором региональной стабильности и безопасности», - подчеркнул Алиев.

Мишустин, в свою очередь заверил Алиева в том, что «абсолютно все решения, принятые руководителями государств, на постоянном контроле и исполняются правительствами».

«Мы думаем, в частности, о совместном проекте в области транспортного машиностроения. Есть также перспективное направление больших взаимных технологических инновационных проектов», - отметил Мишустин.

«Также есть ряд вопросов по фармацевтике, и вчера договорились об усилении этой работы», - добавил он.