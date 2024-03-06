president.az
Встреча Ильхама Алиева с Михаилом Мишустиным
В прошлом году товарооборот между Азербайджаном и Россией возрос на 17% и приближается к отметке 4,5 млрд долларов. Об этом заявил глава государства Ильхам Алиев, принимая в среду премьер-министра России Михаила Мишустина.
«Рад, что реализуются проекты промышленной кооперации. Это относительно новая сфера нашего сотрудничества. Российские компании в Азербайджане создают новые производства, сервисные центры, и всё это также способствует более полному сотрудничеству в промышленной сфере», - продолжил Алиев.
Он также отметил значительный рост поставок азербайджанской сельхозпродукции на российский рынок.
Алиев указал и на рост и транзитных перевозок, отметив активное взаимодействие в реализации транспортного коридора Север-Юг.
В гуманитарной сфере отношения между Россией и Азербайджаном могут быть «примером» отношений между двумя дружественными государствами.
В 26 азербайджанских вузах осуществляется преподавание на русском языке. Более 16 тысяч студентов, граждан Азербайджана, обучаются на русском языке, 324 средние школы – также ведут обучение на русском языке.
«Наше союзническое взаимодействие будет укрепляться на благо наших стран и народов. Также оно является важным фактором региональной стабильности и безопасности», - подчеркнул Алиев.
Мишустин, в свою очередь заверил Алиева в том, что «абсолютно все решения, принятые руководителями государств, на постоянном контроле и исполняются правительствами».
«Мы думаем, в частности, о совместном проекте в области транспортного машиностроения. Есть также перспективное направление больших взаимных технологических инновационных проектов», - отметил Мишустин.
«Также есть ряд вопросов по фармацевтике, и вчера договорились об усилении этой работы», - добавил он.
Политика
-
- 7 март 2024, 15:54
Экс-депутату и предпринимателю Гусейну Абдуллаеву, выдвинуто новое обвинение за 47 дней до завершения 6-летнего тюремного заключения. Теперь ему инкриминируется легализация денег, добытых преступным путем (ст. 193-1.3.2 УК).
-
- 7 март 2024, 15:40
Против трех сотрудников Интернет-издания Toplum TV открыто уголовное дела по ст. 206.3.2 (контрабанда по предварительному сговору лиц) УК Азербайджана, сообщила Turan главный редактор этого СМИ Хадиджа Исмаил.
-
- 7 март 2024, 14:09
Адвокат Немат Керимли не может встретиться с задержанным 6 марта сотрудником Toplum TV Мушвигом Джаббаром. Адвокат сообщил Turan, что семья Джаббара подписала с ним договор о защите прав журналиста.
-
- 7 март 2024, 13:14
Распоряжением главы государства Эльчин Юсубов назначен спецпредставителем президента в Ханкянди, Агдере и Ходжалы.
Написать отзыв