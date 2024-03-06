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Марат Хайруллин в центре.

Марат Хайруллин в центре.

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Амбициозная транспортная стратегия России нацелена на выход к Индийскому океану через Каспийское море

Заместитель премьер-министра России Марат Хуснуллин сформулировал смелое видение транспортных коридоров России, подчеркнув стратегическую необходимость расширения маршрутов к Индийскому океану через Каспийское море, Азербайджан и Иран. Выступая на конференции "Знание. На первом" образовательном марафоне в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Российской Федерации Хуснуллин подчеркнул важность расширения транспортных сетей для открытия новых торговых маршрутов в обход традиционных морских проходов, таких как Суэцкий канал и пролив Босфор.

Хуснуллин, курирующий транспортный сектор в российском правительстве, был активным сторонником ускорения развития коридора Север-Юг — ключевого компонента более широкой транспортной стратегии России, направленной на укрепление связи с южными и восточными регионами. На научно-практической конференции Федерального дорожного агентства в апреле 2023 года Хуснуллин подчеркнул ключевую роль регионального сотрудничества в продвижении развития дорожной инфраструктуры страны, особенно в контексте международных транспортных коридоров.

Геополитические императивы смещения логистических цепочек в южном и восточном направлениях стимулировали амбициозные автомобильные и железнодорожные проекты России, включая знаковый маршрут "Россия" из Санкт-Петербурга во Владивосток и международный коридор "Север-Юг". Примечательно, что Хуснуллин подчеркнул важность укрепления железнодорожной инфраструктуры на Восточном полигоне — стратегической инициативы, направленной на содействие расширению связей и торговых потоков с восточными рынками.

Центральное место в транспортных амбициях России занимает строительство объездных дорог вокруг ключевых городов вдоль Каспийского моря, включая Астрахань, Хасавюрт, Дербент и Махачкалу — согласованные усилия по оптимизации транзитных маршрутов и расширению доступа к растущим рынкам на Востоке. Реконструкция автомобильных пунктов пропуска на российско-азербайджанской границе еще раз подчеркивает приверженность России усилению содействия торговле и пограничной инфраструктуры.

На фоне XIV Международного экономического форума "Россия - исламский мир: Казаньфорум 2023" Хуснуллин подчеркнул растущий экономический интерес мусульманских стран к сотрудничеству с Россией, особенно в сфере логистики и торговли. Коридор Север-Юг превратился в центр интереса для стран Персидского залива, Центральной Азии и за ее пределами, с возможностями для сотрудничества, охватывающими различные секторы, включая сельское хозяйство, передачу технологий и энергетическое сотрудничество.

Высказывания Хуснуллина подчеркивают стратегический поворот России к южным и восточным рынкам, обусловленный экономическими императивами и геополитическими соображениями. Поскольку Россия стремится диверсифицировать свои торговые маршруты и углубить взаимодействие с региональными партнерами, реализация амбициозных транспортных коридоров, соединяющих Каспийское море с Индийским океаном, знаменует собой новую главу в стремлении России к расширению связей, экономической интеграции и геополитическому влиянию на мировой арене.

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