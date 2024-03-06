Эксперты выявили значительные нарушения закона проправительственными СМИ

Группа медиа-экспертов во главе с Алескером Мамедли провели мониторинг медиа Азербайджана, получающих государственную финансовую помощь.

В течение 4-месяцев (с 15 июля по 15 ноября 2023 г.) велся мониторинг 16 СМИ, касающийся соблюдения ими требований законодательства и профессиональной этики. Кроме того, проверялась эффективность использования бюджетных средств, выделяемых для поддержки СМИ.

Итоги мониторинга были представлены 6 марта на онлайн-конференции с участием журналистов, медиаэкспертов и активистов гражданского общества.

Целью мониторинга, говорится в преамбуле 38-страничного исследования, был вопрос - насколько возрос профессионализм СМИ и соблюдают ли они правовые обязательства после принятия нового закона о медиа, разработанного под предлогом совершенствования медийной сферы?

Вступивший в силу в 2022 г. новый закон допускает деятельность субъектов медиа после регистрации их в Реестре медиа, который по закону должен быть в открытом доступе. Однако до сих пор на его сайте https://reyestr.media.gov.az/ нет сведений о численности медиа, прошедших госрегистрацию и количестве СМИ, которым в этом было отказано.

По неофициальным данным, свыше 20 медиа подали иски в суды за отказ регистрации.

В то же время, есть ресурсы, которые не обращались за регистрацией.

Как правило, отказ в регистрации получают независимые медиа, отмечено в отчете.

Для мониторинга были отобраны медиа, получившие финансовую помощь от Агенства развития медиа. Это 17 ежедневных и еженедельных газет и 39 онлайн-ресурсов.

Из этих 56 медиа были отобраны 16, исходя из численности аудитории, определяемой счетчиками в Интернет. Таким образом, были отобраны 5 ежедневных газет, 5 - еженедельников и 6 онлайн-медиа.

Это ежедневные газеты “Йени Мусават”, “525-ая газета”, “Бакы хабар”, “Ени Азербайджан” и “Сяс”, еженедельники - “Адалят”, “Уникал”, “Херби анд”, “Хуррийет”, “Хафта ичи”, а также новостные сайты - Qafqazinfo.az, Sonxəbər.az, Yenisabah.az, Mətbuat.az, Bizimmedia.az, Publika.az.

Мониторинг проводился по следующим критериям:

Соблюдение презумпции невиновности;

уважения тайны личной жизни, защита персональных данных, чести и достоинства;

защиты тайны личности несовершеннолетних, потерпевших;

обеспечения баланса, беспристрастности, правдивости, объективности;

стереотипы и недопустимость языка ненависти.

Всего за 4 месяца были изучены 182 267 информаций. В 9 863 из них были допущены сведения, распространение которых запрещено законом. Из них 4518 (45,81%) пришлись на долю онлайн-медиа, 3279 (33,25%) - на ежедневные газеты и 2066 (20,95%) – на еженедельники.

По характеру нарушений больше всего выявлено вмешательств в «тайну личной жизни».

Их оказалось 4.224 или 43,38% общего числа нарушений.

3.248 (33,35%) нарушений касались «сохранения тайны личности несовершеннолетних и потерпевших».

Нарушения «презумпции невиновности» было 1364 случаях (14,01 %).

По критерию “стереотипы и речи ненависти” было обнаружено 561 (5,76%) нарушение.

Также был выявлен 341 факт нарушения принципа беспристрастности и объективности.

Несмотря на отсутствие нарушений в официальных сообщениях, органы медиа нередко совершают их в заголовках новостей, стараясь сделать сообщения “привлекательными”.

Таким образом, за 4 месяца в 16 наиболее рейтинговых медиа, получающих помощь от Агентства развития медиа было выявлено почти 10 тысяч нарушений. Результаты мониторинга позволяют ставить вопрос: насколько эффективно используются бюджетные средства для поддержки медиа и поступают ли они правильным адресатам?

Мониторинг также выявил необоснованность установления Агентством развития медиа лимитов на число публикаций для онлайн- и печатных СМИ. Так, онлайн-медиа обязаны публиковать в месяц 400 сообщений, чтобы соблюсти требования. Однако Интернет-издания чтобы набрать искомое число, публикуют, что попало не учитывая общественную значимость материалов.

При этом, 80% сообщений не принадлежат самим изданиям, а берутся из других источников и “приватизируются”.

Авторы исследования считают необходимым отменить еженедельные и ежемесячные нормы на число публикаций, чтобы в медиа публиковались лишь актуальные для общества материалы.

Также были выявлены технические проблемы интернет-ресурсов - проблемы в поисковых системах, недоступности PDF версий сайтов и др.