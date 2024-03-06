ЦБА рассматривает возможность перехода к стерилизации в условиях стабильности валютного рынка

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) рассматривает возможность стратегического перехода от интервенций к мерам стерилизации в рамках своих усилий по поддержанию стабильности на валютном рынке. После периода повышенного спроса на доллар в феврале последние показатели свидетельствуют о заметной стабилизации в марте: на последнем аукционе заявки на иностранную валюту составили 68,9 млн долларов — резкий контраст с 870,6 млн долларов, зарегистрированными в феврале, что представляет собой увеличение в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Заместитель экономиста Вюгар Байрамов высоко оценивает позитивную динамику снижения спроса на доллары в марте, подчеркивая важность продолжения коммуникации и мер поддержки со стороны ЦБА, особенно в свете увеличения числа зарубежных поездок в течение месяца. Байрамов подчеркивает важность направления денежно-кредитной политики ЦБА на 2024 год, в котором подчеркивается ключевая роль цен на нефть в формировании обменного курса азербайджанского маната. Поскольку доходы от продажи нефти традиционно являются основным фактором, определяющим динамику обменного курса страны, приверженность ЦБА вмешательству на валютном рынке, когда это необходимо, подчеркивает его готовность использовать валютные резервы для смягчения волатильности, вызванной колебаниями на энергетических рынках.

Байрамов подчеркивает меняющуюся картину валютного рынка, предполагая, что стабилизация спроса на доллар усиливает влияние ЦБА на динамику рынка. В свете этих событий Байрамов полагает, что ЦБА может перейти к мерам стерилизации - инструменту денежно-кредитной политики, направленному на компенсацию потенциального инфляционного воздействия валютных интервенций путем нейтрализации увеличения денежной массы путем соответствующей корректировки внутренних ценных бумаг.

Потенциальный поворот ЦБА к стерилизации подчеркивает его приверженность поддержанию макроэкономической стабильности в условиях меняющихся рыночных условий. Используя комбинацию интервенционных и стерилизационных мер, ЦБА стремится установить хрупкий баланс между управлением обменным курсом и инфляционным давлением, тем самым гарантируя целостность экономики Азербайджана в условиях внешней неопределенности, и в частности в сложной динамике мирового энергетического рынка.