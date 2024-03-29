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(4 часа назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Посол США встретился с адвокатами арестованных журналистов

Посол Марк Либби встретился с адвокатами, представляющими задержанных в Азербайджане журналистов. Об этом говорится в сообщении посольства США в Баку от 29 марта.

«Соединенные Штаты поддерживают свободу прессы и призывают правительство Азербайджана освободить всех лиц, арестованных за реализацию своих основных свобод», — говорится в сообщении посольства.

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