Посол США встретился с адвокатами арестованных журналистов

Посол Марк Либби встретился с адвокатами, представляющими задержанных в Азербайджане журналистов. Об этом говорится в сообщении посольства США в Баку от 29 марта.

«Соединенные Штаты поддерживают свободу прессы и призывают правительство Азербайджана освободить всех лиц, арестованных за реализацию своих основных свобод», — говорится в сообщении посольства.