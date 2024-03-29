Американский сенатор: Губад Ибадоглу уже 250 дней под арестом
Американский сенатор Марко Рубио упомянул 29 марта о деле Губада Ибадоглу.
«Прошло 250 дней с тех пор, как один из лидеров азербайджанской оппозиции доктор Губад Ибадоглу был произвольно задержан после длительных преследований.
Единственным преступлением доктора Ибадоглу была его деятельность во имя процветающей и демократической нации», - написал Марко Рубио на платформе X.
Политика
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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 29 марта принял посла по особым поручениям МИД РФ Павла Князева. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана. В ходе встречи были обсуждены вопросы повестки сотрудничества между Азербайджаном и Россией на двусторонней и многосторонней основе.
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