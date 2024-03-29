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(4 часа назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Американский сенатор: Губад Ибадоглу уже 250 дней под арестом

Американский сенатор  Марко Рубио упомянул 29 марта о деле Губада Ибадоглу.

«Прошло 250 дней с тех пор, как один из лидеров азербайджанской оппозиции доктор Губад Ибадоглу был произвольно задержан после длительных преследований.

Единственным преступлением доктора Ибадоглу была его деятельность во имя  процветающей и демократической нации», - написал Марко Рубио на платформе X.

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