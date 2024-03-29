В летнем расписании AZAL более 50 маршрутов
В летнем расписании AZAL более 50 маршрутов
Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL с 31 марта переходит на летнее расписание, которое будет действовать до 26 октября и в нем более 50 городов мира.
В указанный период действуют рейсы: Дубай, Актау, Алматы, Астана, Батуми, Даммам, Джидда, Исламабад, Карачи, Лахор, Медина, Мумбай, Нью-Дели, Пекин, Ташкент, Тель-Авив, Ургенч и Эр-Рияд.
Также в рамках летнего расписания действуют направления авиакомпании в Турцию: в Стамбул ежедневно выполняются 4 рейса в день и один в Анкару.
3 раза в неделю (с апреля по май) выполняются рейсы в Анталью, а в летние месяцы - ежедневно.
Также летом ежедневные рейсы будут совершаться в Бодрум, Измир, Трабзон. Четыре раза в неделю - в Даламан.
В Европу будут рейсы в Барселону, Берлин, Вену, Кишинэу, Тиват, Лондон, Милан, Париж и Прагу.
Из россйиских городов доступны рейсы в Москву, Астрахань, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Махачкалу, Минеральные Воды, Новосибирск, Самару, Санкт-Петербург, Сочи и Уфу.
Помимо указанных маршрутов, в рамках летнего расписания ежедневные рейсы планируются в Дубай, Актау, Тель-Авив и Тбилиси.
Общество
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