Посольство США согласно с оценкой Миссии ОБСЕ президентских выборов
"США разделяют наблюдения и беспокойства мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ об отсутствии реальной конкуренции, ограниченных условиях в ходе президентских выборов.
Азербайджан заявляет о приверженности фундаментальным свободам и демократическим процессам в собственной конституции и международным обязательствам.
Мы призываем Азербайджан выполнять эти обещания, а также предыдущие и предстоящие рекомендации БДИПЧ ОБСЕ» - говорится в заявлении посольства США в Азербайджане от 8 февраля.
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