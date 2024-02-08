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(3 часа назад)
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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Посольство США согласно с оценкой Миссии ОБСЕ президентских выборов

"США разделяют наблюдения и беспокойства мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ об отсутствии реальной конкуренции, ограниченных условиях в ходе президентских выборов.

Азербайджан заявляет о приверженности фундаментальным свободам и демократическим процессам в собственной конституции и международным обязательствам.

Мы призываем Азербайджан выполнять эти обещания, а также предыдущие и предстоящие рекомендации БДИПЧ ОБСЕ» - говорится в заявлении посольства США в Азербайджане от 8 февраля.

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