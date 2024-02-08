Выборы позади. Что дальше?

Пыль улеглась после досрочных президентских выборов в Азербайджане 7 февраля, когда Ильхам Алиев одержал победу, обеспечив свой пятый срок на посту президента в течение следующих семи лет. Быстрое объявление об этих выборах, застигшее оппозицию врасплох, фактически обеспечило победу Алиева, не оставив места для сомнений среди наблюдателей.

Обоснование решения Алиева провести досрочные выборы, учитывая его широкую популярность после разрешения карабахского конфликта, поднимает уместные вопросы о его мотивах и послании, которое он намерен донести. Разобраться в этих тонкостях политический обозреватель Зардушт Ализаде предлагает свои идеи в программе «Сложный вопрос».

Ализаде выдвигает различные теории, объясняющие стратегические расчеты Алиева. Примечательно, что он предполагает, что Алиев, возможно, стремился упредить потенциальные препятствия, создаваемые внешними факторами, особенно российским измерением. В свете прошлых электоральных проблем, связанных с «фактором Путина», Алиев, возможно, стремился нейтрализовать любое вмешательство со стороны России, извлекая выгоду из отвлекающих факторов, связанных с предстоящими российскими выборами.

Более того, Ализаде подчеркивает внутреннее давление, которое могло повлиять на принятие решений Алиевым, ссылаясь на предполагаемую угрозу его власти со стороны элементов правящей элиты. Вспышка волнений в 2020 году в сочетании с требованиями военных действий в Карабахе подчеркнула хрупкость режима Алиева. Воспользовавшись благоприятными геополитическими условиями, включая пандемию Covid-19 и смену альянсов в регионе, Алиев организовал решительную военную кампанию, подкрепленную соглашениями с ключевыми заинтересованными сторонами, такими как Россия и Турция.

Риск Алиева окупился сторицей: успешное завершение карабахского конфликта укрепило его позиции внутри страны и открыло путь к досрочным выборам. Нейтрализуя голоса инакомыслия и используя общественное удовлетворение территориальными завоеваниями, Алиев фактически укрепил свою власть.

Заглядывая в будущее, Ализаде предсказывает минимальные потрясения в политической и экономической жизни Азербайджана. Ожидается, что зависимость страны от доходов от нефти и газа сохранится, поддерживая ее экономическую траекторию в условиях геополитической неопределенности. Несмотря на предвыборную театральность, фундаментальные сдвиги остаются неуловимыми, оставляя будущий курс развития Азербайджана практически неизменным.

По мере того, как Азербайджан преодолевает последствия своих выборов, страна сталкивается со знакомым процессом, характеризующимся укоренившейся динамикой власти и устойчивыми экономическими реалиями. Последствия электорального триумфа Алиева выходят за рамки избирательной урны, формируя контуры управления и развития в ближайшие годы.