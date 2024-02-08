Шарль Мишель поздравил Ильхама Алиева
Президент Совета ЕС Шарль Мишель позвонил Ильхаму Алиеву 8 февраля.
«Поздравил президента Азербайджана Алиева с переизбранием и выразил наилучшие пожелания в связи с его новым мандатом. Подчеркнул важность дальнейшего взаимодействия с БДИПЧ ОБСЕ.
Обсуждались также отношения и сотрудничество ЕС-Азербайджан, включая связь и энергетику.
Состоялись предметные дискуссии и по нормализации армяно-азербайджанских отношений. Приветствуем обязательство Азербайджана возобновить трехстороннюю встречу Брюссельского процесса для продвижения стабильного и процветающего Южного Кавказа», - написал Мишель в своем аккаунте на платформе X.
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