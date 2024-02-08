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(3 часа назад)
Близ Аскера найдено очередное массовое захоронение

Близ Аскера найдено очередное массовое захоронение

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Близ Аскерана найдено очередное массовое захоронение

Вблизи Аскеранской крепости в Карабахе проведены работы по эксгумации массовых останков. Представитель Рабочей группы Госкомиссии по делам военнопленных и заложников Заур Исмайлов сообщил журналистам, что найдено захоронение, где предположительно были захоронены жертвы Ходжалинской резни.

Обнаружены останки не менее восьми человек, оижается  в ходе поисковых работ эта цифра увеличится.

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