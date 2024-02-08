  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear150 C
  • Пятница, 9 февраль 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(3 часа назад)
Ильгар Мамедов поздравил Ильхама Алиева

Ильгар Мамедов поздравил Ильхама Алиева

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Ильгар Мамедов поздравил Ильхама Алиева

Председатель политического комитета партии «Республиканская альтернатива» (РЕАЛ) Ильгар Мамедов поздравил Ильхама Алиева с победой на внеочередных президентских выборах 7 февраля.

«Поздравляю Вас с победой на президентских выборах, которые дали политическую оценку  Вашей роли в восстановлении территориальной целостности нашей страны», - говорится в послании Мамедова.

Он пожелал «честной и равной конкуренции» РЕАЛ с возглавляемой Алиевым партией «Ени Азербайджана» на предстоящих парламентских выборах, которые должны стать возможностью для качественных изменений в развитии демократии в стране.

Написать отзыв

Политика

Seçki bitdi. Bundan sonra nə olacaq? – Zərdüşt Əlizadə Çətin sualda


Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей