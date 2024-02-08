Председатель политического комитета партии «Республиканская альтернатива» (РЕАЛ) Ильгар Мамедов поздравил Ильхама Алиева с победой на внеочередных президентских выборах 7 февраля.

«Поздравляю Вас с победой на президентских выборах, которые дали политическую оценку Вашей роли в восстановлении территориальной целостности нашей страны», - говорится в послании Мамедова.

Он пожелал «честной и равной конкуренции» РЕАЛ с возглавляемой Алиевым партией «Ени Азербайджана» на предстоящих парламентских выборах, которые должны стать возможностью для качественных изменений в развитии демократии в стране.