Президентские выборы не соответствовали международным стандартам демократии - ЦМВОД

Азербайджанский Центр мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) обнародовал предварительное заключение о внеочередных президентских выборах в Азербайджане 7 февраля.

ЦМВОД отметил традиционные недостатки в голосовании и подсчете голосов. К ним относятся: голосование лиц, чьих имен нет в списках избирателей, голосование групп людей на различных участках, вмешательство местных исполнительных структур в голосование.

На ряде избирательных участков зафиксированы случаи многократного голосования одних и тех же лиц.

В день голосования были отмечены факты давления на наблюдателей и журналистов.

Сотрудничающие с ЦМВОД наблюдатели отметили значительную разницу между реальной явкой и официальными данными о числе голосовавших.

Это дает основание полагать, что явка намеренно завышалась благодаря многократным голосованиям одних и тех же лиц, а также массовым вбросами бюллетеней.

Предвыборная обстановку, избирательная кампания и день голосования дают основание утверждать, что внеочередные президентские выборы прошли в обстановки нехватки демократической среды и реальной политической конкуренции, не отвечали национальному законодательству и международным стандартам в области свободных и справедливых выборов, считает ЦМВОД.

Выборов прошли в атмосфере политических арестов активистов и журналистов, блокировки деятельности независимых СМИ и институтов гражданского общества.

ЦМВОД считает необходимым совершенствование избирательной практики Азербайджана на основе рекомендаций Венецианской комиссии Совета Европы и БДИПЧ ОБСЕ, сказано в отчете.