Президентские выборы не соответствовали международным стандартам демократии - ЦМВОД
Президентские выборы не соответствовали международным стандартам демократии - ЦМВОД
Азербайджанский Центр мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) обнародовал предварительное заключение о внеочередных президентских выборах в Азербайджане 7 февраля.
ЦМВОД отметил традиционные недостатки в голосовании и подсчете голосов. К ним относятся: голосование лиц, чьих имен нет в списках избирателей, голосование групп людей на различных участках, вмешательство местных исполнительных структур в голосование.
На ряде избирательных участков зафиксированы случаи многократного голосования одних и тех же лиц.
В день голосования были отмечены факты давления на наблюдателей и журналистов.
Сотрудничающие с ЦМВОД наблюдатели отметили значительную разницу между реальной явкой и официальными данными о числе голосовавших.
Это дает основание полагать, что явка намеренно завышалась благодаря многократным голосованиям одних и тех же лиц, а также массовым вбросами бюллетеней.
Предвыборная обстановку, избирательная кампания и день голосования дают основание утверждать, что внеочередные президентские выборы прошли в обстановки нехватки демократической среды и реальной политической конкуренции, не отвечали национальному законодательству и международным стандартам в области свободных и справедливых выборов, считает ЦМВОД.
Выборов прошли в атмосфере политических арестов активистов и журналистов, блокировки деятельности независимых СМИ и институтов гражданского общества.
ЦМВОД считает необходимым совершенствование избирательной практики Азербайджана на основе рекомендаций Венецианской комиссии Совета Европы и БДИПЧ ОБСЕ, сказано в отчете.
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- 8 февраль 2024 17:24
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1 отзыв
Faiq
2024-02-08
1992 ildə demokratik seçki olub vəs salam