Решением Евросуда Азербайджан выплатит по шести жалобам более 66 тысяч евро

Решением Евросуда Азербайджан выплатит по шести жалобам более 66 тысяч евро

Решением Евросуда Азербайджан выплатит по шести жалобам более 66 тысяч евро

8 февраля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) огласил шесть решений и постановлений по жалобам из Азербайджана. По решению ЕСПЧ, правительство Азербайджана должно выплатить заявителям 66 450 евро компенсации.

Дело Фуада Ахмедли и других против Азербайджана связано с разгоном акций протеста, в которых в разное время участвовали заявители, и их осуждением.

Согласно решению, правительство должно выплатить Фуаду Ахмедли 3400 евро за моральный ущерб и 300 евро за судебные издержки.

Заявителям: Эльчин Теймуров, Ильхам Гусейнов, Сайяд Гулиев, Эльхан Алиев, Агали Яхьяев, Имран Мамедли и Эльгиз Мамедов должны выплатить по 2600 евро за моральный вред и 250 евро в качестве судебных издержек.

Дело Наримана Исмайлова и других против Азербайджана также касалось участия в мирных протестах. В ходе коммуникации правительство признало нарушения и предложило выплатить заявителям компенсацию. Согласно решению, правительство должно выплатить по 2340 евро за моральный ущерб и по 225 евро за судебные издержки каждому из заявителей: Н.Исмайлову, Тариэлу Маликзаде, Замину Салаеву, Эльшану Тахмезли и Фарзали Асадову.

Дело против Ялчина Абдуллаева и других также было связано с их участием в акциях протеста. Правительство представило в ЕСПЧ заявление о признании нарушений. Согласно решению, правительство выплатит по 2340 евро за моральный ущерб и 225 евро за судебные издержки каждому из заявителей: Ялчину Абдуллаеву, Ильхаму Гусейнову, Мураду Султанову, Эмилю Маниеву и Ялчину Абдуллаеву.

Дело Салимы Джалиловой против Азербайджана связано с запретом журналисту покинуть страну. Журналистка С. Джалилова работала на Мейдан ТВ и ей, как и другим сотрудникам этого медиаресурса, в 2015 году запретили выезд из страны. Этот запрет был снят в 2019 году.

Правительство признало нарушения и предложило выплатить компенсацию. Согласно решению суда, правительство должно выплатить журналистке 5 тысяч евро.

Cудебное дело Халида Багирова и других против Азербайджана было связано с запретом на проведение мирных собраний. В 2019 году заявители-юристы обратились в исполнительную власть о проведении акции протеста, однако им было отказано.

Правительство Азербайджана потребовало исключить заявление из числа рассматриваемых, но ЕСПЧ отказал в этоми постановил, что имело место нарушение статьи 11 Конвенции прав человека. Согласно решению, правительство должно выплатить: Халиду Багирову, Самире Агаевой, Намизаду Сафаровой по 1500 евро, а Ильхаму Гусейнову, Али Керимли и Вахиду Магеррамову - по 1750 евро.

Дело Эльмана Гулиева против Азербайджана также было связано с незаконным разгоном участников мирных протестов.

Правительство признало нарушения и предложило выплатить заявителю компенсацию. Согласно решению суда, заявителю должно быть выплачено 5200 евро за моральный ущерб и 500 евро за судебные издержки.