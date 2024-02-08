Решением Евросуда Азербайджан выплатит по шести жалобам более 66 тысяч евро
Решением Евросуда Азербайджан выплатит по шести жалобам более 66 тысяч евро
8 февраля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) огласил шесть решений и постановлений по жалобам из Азербайджана. По решению ЕСПЧ, правительство Азербайджана должно выплатить заявителям 66 450 евро компенсации.
Дело Фуада Ахмедли и других против Азербайджана связано с разгоном акций протеста, в которых в разное время участвовали заявители, и их осуждением.
Согласно решению, правительство должно выплатить Фуаду Ахмедли 3400 евро за моральный ущерб и 300 евро за судебные издержки.
Заявителям: Эльчин Теймуров, Ильхам Гусейнов, Сайяд Гулиев, Эльхан Алиев, Агали Яхьяев, Имран Мамедли и Эльгиз Мамедов должны выплатить по 2600 евро за моральный вред и 250 евро в качестве судебных издержек.
Дело Наримана Исмайлова и других против Азербайджана также касалось участия в мирных протестах. В ходе коммуникации правительство признало нарушения и предложило выплатить заявителям компенсацию. Согласно решению, правительство должно выплатить по 2340 евро за моральный ущерб и по 225 евро за судебные издержки каждому из заявителей: Н.Исмайлову, Тариэлу Маликзаде, Замину Салаеву, Эльшану Тахмезли и Фарзали Асадову.
Дело против Ялчина Абдуллаева и других также было связано с их участием в акциях протеста. Правительство представило в ЕСПЧ заявление о признании нарушений. Согласно решению, правительство выплатит по 2340 евро за моральный ущерб и 225 евро за судебные издержки каждому из заявителей: Ялчину Абдуллаеву, Ильхаму Гусейнову, Мураду Султанову, Эмилю Маниеву и Ялчину Абдуллаеву.
Дело Салимы Джалиловой против Азербайджана связано с запретом журналисту покинуть страну. Журналистка С. Джалилова работала на Мейдан ТВ и ей, как и другим сотрудникам этого медиаресурса, в 2015 году запретили выезд из страны. Этот запрет был снят в 2019 году.
Правительство признало нарушения и предложило выплатить компенсацию. Согласно решению суда, правительство должно выплатить журналистке 5 тысяч евро.
Cудебное дело Халида Багирова и других против Азербайджана было связано с запретом на проведение мирных собраний. В 2019 году заявители-юристы обратились в исполнительную власть о проведении акции протеста, однако им было отказано.
Правительство Азербайджана потребовало исключить заявление из числа рассматриваемых, но ЕСПЧ отказал в этоми постановил, что имело место нарушение статьи 11 Конвенции прав человека. Согласно решению, правительство должно выплатить: Халиду Багирову, Самире Агаевой, Намизаду Сафаровой по 1500 евро, а Ильхаму Гусейнову, Али Керимли и Вахиду Магеррамову - по 1750 евро.
Дело Эльмана Гулиева против Азербайджана также было связано с незаконным разгоном участников мирных протестов.
Правительство признало нарушения и предложило выплатить заявителю компенсацию. Согласно решению суда, заявителю должно быть выплачено 5200 евро за моральный ущерб и 500 евро за судебные издержки.
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