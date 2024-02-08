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(3 часа назад)
В Азербайджане от кори умер 6-летний мальчик

В Азербайджане от кори умер 6-летний мальчик

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

В Азербайджане от кори умер 6-летний мальчик

В Ассоциации по управлению медицинскими территориальными формированиями (ТАБИБ) подтвердили эту информацию, отвечая на запрос Turan.

У жителя села Машхан, мальчика 2018 года рождения, после обследования и анализов в профильных отделениях Астаринской районной центральной больницы диагностирован корь. Ему была оказана соответствующая медицинская помощь, проведены профилактические инфузии, а поскольку у пациента не было тяжелых симптомов, он был выписан домой на амбулаторное лечение.

"8 февраля факт смерти несовершеннолетнего на приеме у врача был зарегистрирован бригадой, прикомандированной к реанимационному отделению больницы", - говорится в ответе ТАБИБ. В сообщении также указывается, что пациент не был привит от кори.

До сих пор от кори в Азербайджане умерли окло 10 человек, и в основном это дети.

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