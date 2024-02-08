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(3 часа назад)
На выборах 7 февраля имели место серьезные нарушения – наблюдатели ОБСЕ и БДИПЧ ОБСЕ

На выборах 7 февраля имели место серьезные нарушения – наблюдатели ОБСЕ и БДИПЧ ОБСЕ

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

На выборах 7 февраля имели место серьезные нарушения – наблюдатели ОБСЕ и БДИПЧ ОБСЕ

Это были первые выборы, проведенные на международно-признанной территории Азербайджана и это нашло отклик в общественных настроениях. При подготовке к выборам не было плюрализма, а критические голоса постоянно подавлялись. Многолетние ограничения свободы объединений и выражения мнения были усилены недавними поправками в законодательстве, которое не соответствует международным демократическим стандартам. Об этом говорится в предварительном заключении Совместной наблюдательной миссии ОБСЕ и БДИПЧ ОБСЕ о президентских выборах 7 февраля.

Миссия констатировала, что предыдущие рекомендации ОБСЕ о необходимости внесения поправок в Избирательный Кодекс страны не были приняты.

«Досрочные президентские выборы прошли в ограничительной обстановке, и, хотя они были эффективно подготовлены, критические голоса и политическая альтернатива в основном отсутствовала. К сожалению, предыдущие рекомендации по приведению законодательной базы в соответствие с международными стандартами демократических выборов остались без внимания», - сказал Артур Герасимов, специальный координатор и руководитель краткосрочных наблюдателей ОБСЕ.

По его словам, предвыборная кампания не имела значимого общественного участия и не была конкурентной. Шестеро кандидатов не бросили вызов политике действующего президента, поэтому избиратели не увидели реальной альтернативы.

В тоже время, представители гражданского общества и оппозиции отмечали, что в стране ограничены право на свободу мирных собраний, сказал Герасимов.

Даниэла Де Риддер, глава делегации ПА ОБСЕ, в свою очередь отметила отсутствие женщин среди кандидатов и политической жизни Азербайджана в целом.

«В День выборов наблюдатели отметили существенные недостатки: в вопросе тайны голосования, факты многократного голосования, массовые вбросы бюллетеней и др. Это вызвает серьезные вопросы были ли бюллетени подсчитаны и честно», - сказала она.

«Строгое ограничительное законодательство о СМИ, а также недавние аресты критически настроенных журналистов препятствовали свободному функционированию СМИ и привели к повсеместной самоцензуре, ограничивая возможности независимой журналистики и критических дебатов», - подчеркнула Риддер.

«На этих важных для страны выборах ни один из кандидатов не бросил убедительный вызов действующему президенту, а некоторые оппозиционные партии вообще не приняли участия, заявив об отсутствии адекватных демократических условий», — сказал Эоган Мерфи, глава миссии БДИПЧ.

«Хотя подготовка к выборам была эффективной и профессиональной, включая обучение участковых комиссаров, в день выборов часто игнорировались важные гарантии, и в течение дня мы наблюдали существенные процедурные ошибки», - подчеркнул он.

В ходе пресс-конференции представители Совместной миссии повторили, что составы избиркомов не были политически сбалансированы и имели место нарушения прав и свободы медиа, политических партий и гражданского общества. «Это не соответствует стандартам демократических выборов», - сказал Мерфи.

Отвечая на вопросы корреспондента Turan, члены миссии подтвердили наличие серьезных нарушений в ходе голосования на участках, включая ограничения действий наблюдателей и не допуск местных НПО к мониторингу.

На вопрос было ли давление на членов миссии со стороны властей Азербайджана, Артур Герасимов заявил, что никакого давления не было.

В свою очередь,  Ридер подчеркнула, что серьезные нарушения были зафиксированы при голосовании и подсчете голосов.

«Утверждения, что Запад оказывал давление на наблюдателей, чтобы критиковать Азербайджан – это чушь. Все выводы – объективны», - подчеркнули члены миссии, комментируя утверждения проправительственной прессы.

Комментируя недавние аресты журналистов, Ридер отметила: «Мы фиксируем эту проблему и хорошо знаем, в каких условиях вы работаете и не только на выборах и вне их», - отвечая на вопрос о ситуации со свободой слова в Азербайджане.

Члены миссии отвергли утверждения, что наблюдатели сами не видели нарушений, а верят видео в соцсетях.

«Мы сами фиксировали серьезные нарушения в виде массовых вбросов бюллетеней, групповых повторных голосований и нарушений при подсчете голосов», - сказал Мерфи.

В то же время, члены миссии уклонились от ответа на вопрос, - был ли кто-то из членов миссии не допущен в Азербайджан?

*Международная миссия наблюдения за выборами на внеочередных президентских выборах в Азербайджане насчитывала 335 наблюдателей из 42 стран, в том числе 256 экспертов БДИПЧ, долгосрочных и краткосрочных наблюдателей, а также 79 наблюдателей от ПА ОБСЕ.

 

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