Акционеры Табачного комбината требуют выплаты дивидендов

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В преддверии внеочередных президентских выборов акционеры компании Baku International Tobacco ASC провели пикет перед офисом компании - административным зданием бывшего Табачного комбината, требуя выплаты причитающихся им дивидендов за 25 лет работы предприятия.

По словам акционеров Ханым Гусейновой, Турии Рагимой и других, Табачный комбинат приватизирован в 1999 году, когда часть акций была роздана коллективу предприятия с условием ежегодной выплаты акционерам 15% прибыли компании. Согласно условию, 85% прибыли оставалось комбинату. Но с тех пор акционеры - бывшие работники компании получали по 10 манатов в год, тогда как с каждым годом объемы производства на комбинате и рыночная цена табачной продукции становились все больше.

Акционер Вараз Мурадов подтвердил youtube-каналу Azad Media, что его обманывали на протяжении 25 лет. "Мы были работниками компании, владельцами акций. Постепенно под различными предлогами нас уволили, никто из участников акции сейчас в комбинате не работает. Руководство все время предлагает нам по 5 тысяч манатов за каждую акции. Многие согласились с предложенной суммой и продали свои акции, но 230 человек с этим несогласны, мы требуем дивиденды".

Акционер Хейранса Эйвазова подчеркнула, что с 1999 года на собраниях акционеров руководители, фальсифицируя решения коллектива, снизили договорную выплату размера дивиденда с 15% до 0,1% от прибыли компании. С такой суммой акционеры не согласны, некоторые признались в том, что подписали акты собрания не зная о его содержании. "Требуем выйти к нам и прояснить на каком основании наша доля уменьшена до 0,1%", - сказала она.

Обманутые акционеры обращались к президенту И.Алиеву, вице-президенту, омбудсмену, в Кабинет министров. В Кабинете министров им посоветовали обратиться в Министерство экономики, а там сказали, что проблема табачного комбината не относится к их компетенции. Акционеры обращались в суд, которые вынес решение в пользу истцов, но руководство комбината отказывается выполнить решение суда и не выплачивает дивиденды в полном обьеме.

Руководство комбината, директор Азер Сулейманов не пожелал встретиться с недовольными акционерами. Из ворот предприятия вышел заместитель начальника Службы безопасности, Гюльоглан. Он заявил, что выступает от имени руководства и побещал выплатить всем акционерам 300 тыс манатов при условии, что конфликту будет положен конец. По его словам, номинальная стоимость одной акции 20 манатов.

Однако акционеры пояснили, что каждому из участников акции (25 человек) достанется немногим больше тысячи манатов, что на гораздо меньше требуемой ими суммы.

Вчера акционеры сообщили Turan, что руководство табачного комбината пригласило их на встречу, ожидается договоренность о выплате работникам компенсации. Если стороны не договорятся, акционеры продолжат протесты.

Соруководитель адвокатской конторы Akram Hasanov&Partners Law Firm Акрам Гасанов в беседе с Turan сказал, что большинство акционерных обществ (АО) в Азербайджане обманывают акционеров, не выплачивая им дивиденды. Распространенность такого явления объясняется несовершенством соответствующего законодательства, не защищающего права акционеров. Закон "Об акционерных обществах" нуждается в изменениях. Нынешняя версия закона не создает в гражданах желание вложить средства в приобретение акций. По этой причине не развивается экономика страны так как развитие экономики зиждется на деятельности АО, а не банков и страховых компаний. А.Гасанов привел исторический пример строительства железных дорог в США, оплачиваемого акционерными обществами.

"В Азербайджане есть АО, регулярно выплачивающие акционерам полагающиеся им дивиденды. Есть также АО, в которых применяются незаконные схемы бизнеса, или предприятия зарабатывают мало, прибегая к таким схемам с искусственным завышением расходов, незаконными "откатами" при закупках и укрывательством прибыли от налогообложения. В таких случаях дивиденды не выплачиваются или акционерам выдают незначительные суммы. Вследствие такой практики в Азербайджане население не верит в АО и не желает приобретать акции.

Скорее всего, в Baku International Tobacco ASC увеличили уставной капитал. Мелкие акционеры не купили дополнительные акции и в результате этого их доля в общей прибыли уменьшилась. Также большинство акционеров могли принять решение о перерасчете прибыли, которое не устраивает участников акции протеста", - объяснил эксперт.

По мнению А.Гасанова, порочная система была создана во времена министра экономики Гейдара Бабаева. Он был некомпетентен, у него не было профессиональной команды. Созданная затем государственная Палата надзора за финансовым рынком не справилась с со своей обязанностью. Теперь эта же задача возложена на Центральный банк Азербайджана, новое руководство ЦБА занято созданием эффективной системы управления финансовым хозяйством страны.

"В 2014 году при Минналогов была создана Рабочая группа для разработки пакета изменений в закон "Об акционерных обществах" с использованием мирового опыта. В группу были приглашены эксперты из Германии, отечественные специалисты, включая меня. В 2016 году группа представила в Кабмин проект изменений, который обсуждался в правительстве в течение 8 лет и не принят до сих пор", - сказал Акпер Гасанов.

Обратившись к недовольным акционерам, он посоветовал им обратиться в ЦБА, защищающего права мелких акционеров, а также пожаловаться в государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

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