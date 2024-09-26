В своей речи на Генеральной Ассамблее ООН 25 сентября президент Франции Эммануэль Макрон выразил решительную поддержку Армении на фоне сохраняющейся напряженности с Азербайджаном. Он заявил, что «Франция твердо стоит рядом с Арменией перед лицом давления со стороны Азербайджана и территориальных проблем», призвав международное сообщество к активному участию в обеспечении успешных мирных переговоров и сохранении международно признанных границ.

Комментарии Макрона немедленно подверглись резкой критике со стороны Азербайджана, а Министерство иностранных дел страны обвинило Францию ​​в предвзятой, проармянской позиции, которая подрывает мирный процесс. Айхан Гаджизаде, глава пресс-службы МИД Азербайджана, осудил высказывания Макрона, подчеркнув, что представление Армении в качестве миролюбивой жертвы игнорирует ее многолетнюю оккупацию азербайджанских территорий и массовое перемещение почти миллиона азербайджанцев.

«Позиция Франции, обвиняющей Азербайджан в давлении, не только предвзята, но и вредна для региональной стабильности», — заявил Гаджизаде, добавив, что «неприемлемо, что Франция, которая вооружает Армению и, по-видимому, поощряет реваншистские тенденции, обвиняет Азербайджан в оказании давления на Армению».

Азербайджан уже давно объясняет, что оккупация Арменией его территорий главная причина нестабильности в регионе. Азербайджанские официальные лица неоднократно сообщали об изгнанинии азербайджанцев из своих домов, массовых убийствах и отказе Армении признать право перемещенного населения на возвращение. Гаджизаде отметил: «Массовая депортация азербайджанцев из Армении и преступления, совершенные армянскими силами, показывают, насколько несправедлива внешняя политика Франции в этом вопросе».

Правительство Азербайджана потребовало от Франции прекратить деструктивное вмешательство в регион. По словам Гаджизаде, «внешняя политика Франции потерпела фиаско во многих частях мира и мы требуем, чтобы она прекратила свою дестабилизирующую деятельность на Южном Кавказе».

Франция издавна симпатизировала Армении, отчасти это связано с наличием в стране большой армянской диаспоры. Е позиция часто подвергалась критике Азербайджаном и Турцией как односторонняя, особенно в контексте продолжающихся мирных переговоров между Баку и Ереваном.

В то время как обе стороны пытаются двигаться к хрупкому послевоенному миру, заявления Макрона добавили еще более осложнили эту деликатную ситуацию. Азербайджан рассматривает вмешательство Франции как подрывное, а не способствующее долгосрочному миру, утверждая, что внешние субъекты должны содействовать нейтралитету в содействии диалогу между двумя странами.

Азербайджан рассматривает вмешательство Франции как не способствующее долгосрочному миру, а имеющее разрушительный эффект, и утверждает, что иностранные игроки должны способствовать нейтралитету в установлении диалога между двумя странами.