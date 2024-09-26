Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на Генеральной Ассамблее ООН 25 сентября 2024 года
Позиция Парижа по азербайджано-армянскому конфликту вызывает критику в Баку
В своей речи на Генеральной Ассамблее ООН 25 сентября президент Франции Эммануэль Макрон выразил решительную поддержку Армении на фоне сохраняющейся напряженности с Азербайджаном. Он заявил, что «Франция твердо стоит рядом с Арменией перед лицом давления со стороны Азербайджана и территориальных проблем», призвав международное сообщество к активному участию в обеспечении успешных мирных переговоров и сохранении международно признанных границ.
Комментарии Макрона немедленно подверглись резкой критике со стороны Азербайджана, а Министерство иностранных дел страны обвинило Францию в предвзятой, проармянской позиции, которая подрывает мирный процесс. Айхан Гаджизаде, глава пресс-службы МИД Азербайджана, осудил высказывания Макрона, подчеркнув, что представление Армении в качестве миролюбивой жертвы игнорирует ее многолетнюю оккупацию азербайджанских территорий и массовое перемещение почти миллиона азербайджанцев.
«Позиция Франции, обвиняющей Азербайджан в давлении, не только предвзята, но и вредна для региональной стабильности», — заявил Гаджизаде, добавив, что «неприемлемо, что Франция, которая вооружает Армению и, по-видимому, поощряет реваншистские тенденции, обвиняет Азербайджан в оказании давления на Армению».
Азербайджан уже давно объясняет, что оккупация Арменией его территорий главная причина нестабильности в регионе. Азербайджанские официальные лица неоднократно сообщали об изгнанинии азербайджанцев из своих домов, массовых убийствах и отказе Армении признать право перемещенного населения на возвращение. Гаджизаде отметил: «Массовая депортация азербайджанцев из Армении и преступления, совершенные армянскими силами, показывают, насколько несправедлива внешняя политика Франции в этом вопросе».
Правительство Азербайджана потребовало от Франции прекратить деструктивное вмешательство в регион. По словам Гаджизаде, «внешняя политика Франции потерпела фиаско во многих частях мира и мы требуем, чтобы она прекратила свою дестабилизирующую деятельность на Южном Кавказе».
Франция издавна симпатизировала Армении, отчасти это связано с наличием в стране большой армянской диаспоры. Е позиция часто подвергалась критике Азербайджаном и Турцией как односторонняя, особенно в контексте продолжающихся мирных переговоров между Баку и Ереваном.
В то время как обе стороны пытаются двигаться к хрупкому послевоенному миру, заявления Макрона добавили еще более осложнили эту деликатную ситуацию. Азербайджан рассматривает вмешательство Франции как подрывное, а не способствующее долгосрочному миру, утверждая, что внешние субъекты должны содействовать нейтралитету в содействии диалогу между двумя странами.
Азербайджан рассматривает вмешательство Франции как не способствующее долгосрочному миру, а имеющее разрушительный эффект, и утверждает, что иностранные игроки должны способствовать нейтралитету в установлении диалога между двумя странами.
-
- В мире
- 26 сентябрь 2024 09:38
-
Политика
-
- 26 сентябрь 2024, 22:41
Госсекретарь США Энтони Блникен принимает министров иностранных дел Азербайджана и Армении в отеле Lotte New York Palace, в нескольких кварталах от штаб-квартиры ООН, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
-
- 26 сентябрь 2024, 19:44
Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле 26 сентября азербайджанских позиций в Нахчыванской автономной республике (НАР).
-
- 26 сентябрь 2024, 19:22
Айгюн Гумбатова - жена члена ПНФА Агялы Гумбатова, осужденного по обвинению в нанесении ущерба здоровью гражданина, обратилась в агентство Turan с сообщением о бедственном положении семьи.
-
- 26 сентябрь 2024, 17:55
Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился процесс по делу парализованного активиста Фамиля Халилова.
Написать отзыв