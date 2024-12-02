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(14 минут назад)
Представители омбудсмена посетили журналисток Abzas Media в СИЗО

Представители омбудсмена посетили журналисток Abzas Media в СИЗО

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Представители омбудсмена посетили журналистов Abzas Media в СИЗО

Представители омбудсмена в рамках мониторинга Бакинского СИЗО-1 встретились с арестованными журналистами издания Abzas Media – Севиндж Вагифгызы (Аббасова), Эльнарой Гасымовой и Наргиз Абсаламовой.

Члены Национальной превентивной группы при омбудсмене Бакинского СИЗО в соответствии с Факультативным протоколом Конвенции о предотвращении пыток и других форм  жесткого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения совершили очередное посещение Бакинского СИЗО-1. Целью посещения было изучение условий содержания и обращения, положения дел с соблюдением прав заключенных, говорится в сообщении офиса омбудсмена.

Члены НПГ, в составе которой были врач и психолог встретились с несколькими обвиняемыми, в том числе с Севиндж Аббасовой, Эльнарой Гасымовой и Наргиз Абсаламовой и провели с каждой из них в отдельности конфиденциальную беседу. Были выслушаны их обращения, некоторые из них были обеспечены на месте. Им были разъяснены права заключенных и полномочия омбудсмена.

По итогам посещения проведены беседы с руководство СИЗО, даны рекомендации, основанные на национальном и международном законодательстве, сказано в сообщении офиса омбудсмена.

Напомним, что ранее, журналисты Abzas Media потребовали прихода в СИЗО омбудсмена, жалуясь на насилие чинимое сотрудниками изолятора в отношении заключенных.

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