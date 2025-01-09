Прокуратура расследует дела 95 сотрудников мобилизационной службы

В 2024 году к ответственности было привлечено 249 сотрудников Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.

Как сказано в сообщении этого ведомства, были проведены служебные проверки в отношении должностных лиц, допустивших нарушение требований законодательства о противодействии коррупции.

Применены меры дисциплинарного и организационно-штатного воздействия в отношении 78 работников в 2023 году и 249 работников в 2024 году году.

В том числе , 13 работников были переведены в резерв по отрицательным мотивам, а их трудовые договоры расторгнуты.

«В 2023 году материалы в отношении 22 лиц по 15 фактам, а в 2024 году – в отношении 95 лиц по 51 факту, были направлены в Генеральную прокуратуру для принятия процессуального решения», – говорится в информации.