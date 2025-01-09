  • contact.az Contact
  • Баку
  • Sunny11.10 C
  • Пятница, 10 январь 2025
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(18 минут назад)
Прокуратура расследует дела 95 сотрудников мобилизационной службы
A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Прокуратура расследует дела 95 сотрудников мобилизационной службы

В 2024 году к ответственности было привлечено 249 сотрудников Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.

Как сказано в сообщении этого ведомства, были проведены служебные проверки в отношении должностных лиц, допустивших нарушение требований законодательства о противодействии коррупции.

Применены меры дисциплинарного и организационно-штатного воздействия в отношении 78 работников в 2023 году и 249 работников в 2024 году году.

В  том числе , 13 работников были переведены  в резерв по отрицательным мотивам, а их трудовые договоры расторгнуты.

«В 2023 году материалы  в отношении 22 лиц по 15 фактам, а в 2024 году – в отношении 95 лиц по 51 факту, были направлены в Генеральную прокуратуру  для принятия процессуального решения», – говорится в информации.

Написать отзыв

Политика

Каковы месседжи из последнего интервью Ильхама Алиева и кому они адресованы? - беседа с Аркадием Дубновым


Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей