Прокуратура расследует дела 95 сотрудников мобилизационной службы
В 2024 году к ответственности было привлечено 249 сотрудников Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.
Как сказано в сообщении этого ведомства, были проведены служебные проверки в отношении должностных лиц, допустивших нарушение требований законодательства о противодействии коррупции.
Применены меры дисциплинарного и организационно-штатного воздействия в отношении 78 работников в 2023 году и 249 работников в 2024 году году.
В том числе , 13 работников были переведены в резерв по отрицательным мотивам, а их трудовые договоры расторгнуты.
«В 2023 году материалы в отношении 22 лиц по 15 фактам, а в 2024 году – в отношении 95 лиц по 51 факту, были направлены в Генеральную прокуратуру для принятия процессуального решения», – говорится в информации.
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