Кремль делает вид, что не слышал оскорблений в адрес президента Азербайджана

Накануне член Общественной палаты России, политолог Владимир Карасёв на своей странице в соцсети использовал уличную брань в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева. Это случилось после того, как Алиев возложил на Россию вину за сбитый самолет AZAL. Карасёв счел, что Алиев не имеет права обращаться к российским властям в таком тоне.

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков попытался отмежеваться от заявлений Карасева. "Мы, честно говоря, не знаем, о каких словах идет речь, - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова Карасева, употребившего оскорбительную лексику. - Мы, действительно, не знаем, о чем идет речь, мы не видели этих слов, не слышали этих слов", - сказал Песков.