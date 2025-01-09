Кремль делает вид, что не слышал оскорблений в адрес президента Азербайджана
Накануне член Общественной палаты России, политолог Владимир Карасёв на своей странице в соцсети использовал уличную брань в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева. Это случилось после того, как Алиев возложил на Россию вину за сбитый самолет AZAL. Карасёв счел, что Алиев не имеет права обращаться к российским властям в таком тоне.
Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков попытался отмежеваться от заявлений Карасева. "Мы, честно говоря, не знаем, о каких словах идет речь, - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова Карасева, употребившего оскорбительную лексику. - Мы, действительно, не знаем, о чем идет речь, мы не видели этих слов, не слышали этих слов", - сказал Песков.
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Политика
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11 отзыв
Татьяна
2025-01-09
У нас свобода слова. Он выразил свое мнение, оно совпадает с мнением народа. Алиеву не следует разбрасывать камни в адрес России. Мы помним наглое убийство шести миротворцев ....
Oktay
2025-01-09
У нас тоже свобода слова,вы пр...тутка и карасев ху..ос
Намик
2025-01-09
Вам на сайт с другим доменом
Sabah
2025-01-09
А при чем тут миротворцы? Что это? Провокаторский трюк или попытка разжечь огонь? Вы вспомните одно, мы вспомним другое, вы вспомните третье, мы вспомним 20 января, потом дойдем до 1918 года , в итоге до Адама и Евы. И чего добьёмся? Как бы вы не пытались вспомнить плохое из истории международных отношений России в этом регионе, в вас столько грязи и подлости в отношении соседних стран, что даже диву даёшься, почему окружающие вас ещё терпят. Или может вы хотите сказать что вы отомстили, а значит преднамеренно уничтожили мирный самолет ? И как прикажете понимать вас, после этого?
Дмитрий
2025-01-10
Поясню. Зачем нам Адам и Ева? Если Путин Песков, Шойгу и другие сделали вид, что не заметили смерти этих миротворцев - то русский народ заметил. И если вы решили требовать каких то там извинений за что то - то во первых напомню что в самолете были и граждане НАШЕЙ страны, во вторых начните с себя - имейте мужество признать очевидное, извинится и и заплатить компенсации а уже потом чего то требуйте. Повторю никто не сомневается в том что сбили этот самолет и что это было случайно - но вы какое право имеете предъявлять, да еще и в таком тоне? Начните с себя - правдолюбы.
Jemin
2025-01-10
То есть, если погибли ВАШИ граждане, значит извиняться не надо ? Интересная у вас логика. Если думаете, что России можно то, что нельзя другим, ошибаетесь. Что касается ваших миротворцев: извинения были принесены сразу и лично Ильхамом Алиевым. Был наказан командир бригады. Но это не был просто расстрел безоружных. Миротворцы пытались вмешаться в ход боя между азербайджанскими и армянскими военными. Это происходило в темное время суток. Ваши миротворцы поехали в зону боя вопреки возражению наших военных. Вы забыли про вертолет, сбитый 8 ноября 2020 на границе с Нахчываном в похожей ситуации. И тогда Алиев лично позврнил Путин, принес извинения и семьям погибших была выплачена компенсация, а России дали такой же вертолет МИ-24. Так что, вы не все "заметили". А отвечать придется, никуда не денитесь!
Elshan Bayramov
2025-01-09
A mı napomnim vam 1905,1918,1990,1992 qo qodax qenosida.Vı ne mojete napomnit nam ni çeqo,potomu çto za 6 mertvarets izvenilsya naş prezident i zaplatil za nix!!!
Дмитрий
2025-01-10
"Алиев принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих Российского миротворческого контингента. Подчеркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание", - говорится в сообщении." Кто понес наказание? Фамилии есть? Суд? Сколько дали? Как наказали?
Jemin
2025-01-10
А вы можете сказать какое решение принял российский суд, когда люди Рамзана выкрадывали ВАШИХ граждан из городов России и везли в Чечню на самосуд? Где был ВАШ суд, когда русского парня выдали Рамзану, который устроил ему публичное избиение в исполнении своего сына и выставил это в интернет? Где ВАША общественность и вы лично, когда этому придурку все субьекты РФ выдают звезду героя местного масштаба ? Где вы были, когда боевики Рамзана гуляют с автоматами в Президент-отеле, терроризируя местное население? В ВАШЕЙ стране и в ВАШЕЙ столице нет законов России. Бандит под именем Рамзан правит бал. И это его придурки виновны в гибели самолета, где были и ВАШИ граждане. Вы должны быть благодарны, что лидер другой страны потребовал наказать их! Но для этого надо иметь ОЧКО, которого у вас давно уже нет. Так, что не вые....тесь! Будете извиняться и компенсацию заплатите!
Азер
2025-01-10
Уж столько камней неадыкватные власти России разбросали вокруг, что теряют своих последних союзников. Вас уже ненавидит весь мир, а вы продолжаете с упорством шизофреников соревноваться в собственном идиотизме. Вас это уже привело в во всемирные изгои и в компанию последних оголтелых отбросов человечества, а вам все невдомек. Все вокруг плохие, а вы исключительно хорошие и правильные, этот диагноз приведет вас к полному краху, как уже неоднократно бывало с подобными режимами. А всё в извечной русской проблеме - Горе от ума!
Танк
2025-01-10
Как вы надоели Азери ангелы русские дьяволы русские ангелы азеры дьяволы не вам решать кто хороший а кто плохой для этого руководители есть как они решать так и будет