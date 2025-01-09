Раиль Аббасов
Суд приговорил активиста Раиля Аббасова к 6,5 годам лишения свободы
В Бакинском суде по тяжким преступлениям 9 января завершился процесс по делу активиста Раиля Аббасова, обвиняемого в мошенничестве.
В своем последнем слове Аббасов сказал, что арестован по сфабрикованному обвинению за то, что защищал своего друга, правозащитника Бахтияра Гаджиева, который также арестован необоснованно.
Свидетельством фальсификации своего дела Аббасов назвал многочисленные нестыковки в его деле и просил суд вынести справедливое решение.
Однако суд приговорил Аббасова к 6,5 годам лишения свободы.
Ранее прокурор пррсил осудить Аббасова на 8 лет.
*Насиминский суд Баку 20 сентября 2023 года арестовал Аббасова на 4 месяца по обвинению по ст. 178.3.2 (мошенничество в крупном размере) УК.
Аббасов отвергает обвинение, считая настоящей причиной его преследования активное участие в защите прав активиста Бахтияра Гаджиева, арестованного еще в декабре 2022 г.
Правозащитники признали обоих политзаключенными.
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