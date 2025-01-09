Апелляционный суд отклоняет жалобы арестованных по делу  Toplum TV

Бакинский апелляционный суд в четверг не удовлетворил жалобу на продление заключения журналиста Мушфига Джаббара, арестованного по делу Toplum TV.

Как сообщил Turan его адвокат Назим Мусаев, для содержания Джаббара под стражей нет ни материальных, ни процессуальных оснований.

Джаббар не имеет никакого отношения к выдвинутому против него обвинения в «контрабанде иностранной валюты», так как журналист в течение 7 лет до ареста не выезжал из страны.

Адвокат сказал, что никаких первичных доказательств вины Джаббара не представлено и каждый раз следствие мотивирует продления ареста проведением «экспертизы», которую никак проведут.

Сегодня же Апелляционный суд также отклонил жалобу на продления ареста другого фигуранта этого дела - сотрудника Института демократических инициатив Рамина Бабаева.

Днем ранее не были удовлетворены и жалобы спикера Платформы III Республики Акифа Гурбанова и сотрудника Института демократических инициатив Илькина Амрахова.

Также не удовлетворена жалоба учредителя Toplum TV Алескера Мамедли вопреки серьезным проблемам со здоровьем.

В предстоящие дни будут рассмотрены апелляции еще двух фигурантов этого дела - члена Платформы III Республики Руслана Иззетли и журналиста Toplum TV Али Зейналова.

*6-8 марта были задержаны 9 журналистов и активистов Toplum TV и его партнерской организации - Института демократических инициатив. Их обвинили в контрабанде иностранной валюты. Семь человек были арестованы, а двое переданы под надзор полиции. Фигуранты дела отвергают обвинения. Правозащитники признали арестованных политзаключенными. 27 декабря суд продлил сроки их ареста до 6 апреля.