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(16 часов назад)
Путин и Пезешкиан подпишут Договор о всеобъемлющем партнерстве
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Путин и Пезешкиан подпишут Договор о всеобъемлющем партнерстве

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан проведут переговоры в Москве 17 января и выступят с заявлениями для прессы, сообщает пресс-служба Кремля.

"По окончании переговоров Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также сделают заявления для СМИ", - говорится в сообщении.

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