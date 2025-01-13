Путин и Пезешкиан подпишут Договор о всеобъемлющем партнерстве
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан проведут переговоры в Москве 17 января и выступят с заявлениями для прессы, сообщает пресс-служба Кремля.
"По окончании переговоров Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также сделают заявления для СМИ", - говорится в сообщении.
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