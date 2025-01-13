Ниджат Ибрагим предпринял попытку суицида в зале суда

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 13 января под председательством судьи Айгюн Гурбановой продолжился процесс по делу общественного активиста Ниджата Ибрагима.

Заседание было прервано после того, как Ибрагим в знак протеста против незаконного ареста стал биться головой «клетку-аквариума», пытаясь покончить собой.

В начале заседания он заявил, что уже 4 месяца незаконно содержится под арестом, из-за этого, его семья в Молдове оказалась в тяжелом положении. Об этом Turan сообщила его адвокат Зибейда Садыгова.

«Он сказал, что обвинения полностью необоснованно, а под арестом должны находиться напавшие на него.

Зачем ему надо было нападать на кого-то, если в то время он боролся за снятие запрета на выезд из страны и воссоединения своей семьей?

На это судья заявила, что свою позицию он сможет изложить во время судебного следствия. Однако Ибрагим возмутился равнодушием судьи и стал биться головой о стекло. Пока конвоиры подоспели, его голова была разбита в кровь.

Заседание было прервано и Ибрагиу оказали медпомощь, наложив повязку на голову.

Процесс будет продолжен 21 января», - сказала адвокат.

*6 сентября 2023 г. в бакинском аэропорту пограничники не выпустили Ниджата Ибрагима из страны, сославшись на запрет МВД. При этом, его супругу и двух несовершеннолетних детей пропустили в самолет. После этого, он обратился в МВД, требуя отменить незаконный запрет, и пригрозил сжечь себя перед зданием МВД.

9 сентября его задержали, обвинив в умышленном нанесением тяжкого ущерба здоровью. 11 декабря обвинение ужесточили на статью 126.2.4. (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, общеопасным способом, из хулиганских побуждений).

Ему также предъявили обвинение по ст. 221.3 (Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) УК. По этим статьям ему грозит до 11 лет лишения свободы.

** Ибрагим в 2021 году был уже однажды арестован и приговорен к 15 месяцам лишения свободы по обвинению в нарушении карантинного режима. Причиной ареста стал его одиночный пикет перед администрацией президента.