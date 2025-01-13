Бывший таксист: «Я до сих пор не нашел другую работу»

Средний возраст автомобилей такси в Азербайджане снизился с 15 до 7 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA). Агентство расценивает это как реформу.

С 1 июля прошлого года Кабинет Министров утвердил «Требования к техническим характеристикам, внешнему оформлению и оформлению интерьера автотранспортных средств, используемых для перевозки пассажиров легковыми автомобилями и такси». Согласно документу, легковые автомобили, возраст которых превышает 15 лет, не могут использоваться для перевозки пассажиров в качестве такси.

После этих изменений количество такси, как сообщается, сократилось, а стоимость проезда выросла. Многие водители такси теперь сообщают о том, что они безработные и находят работу с трудом.

Бахруз Эхмедов, проработавший таксистом в Баку 10 лет, рассказал, что с июля 2023 года он безработный, потому что его машина не соответствует новым техническим стандартам:

«Я до сих пор не смог найти другую работу. Я даже не могу продать машину, на которой езжу, и купить новую, потому что разница в ценах слишком велика. Есть компании, которые предоставляют машину, вы на ней ездите и даете им ежедневный план. Но эти компании устанавливают такой ежедневный график, что вам либо придется спать за рулем, либо просто отдать им план, а самому голодать».

Из-за отсутствия официальной статистики сложно определить точное количество людей, потерявших работу после законодательных изменений в секторе такси. Попытки связаться с руководителями таксомоторных компаний для получения комментариев оказались безуспешными. Однако AYNA сообщила Turan, что в 2024 году 13 513 индивидуальным владельцам такси были выданы разрешения на эксплуатацию и выдано 21 620 регистрационных карточек такси. Из автомобилей, получивших разрешения, 35% были произведены в период с 2020 по 2024 год. Кроме того, 13 операторам такси были выданы лицензии, и около 34 198 водителей такси прошли программы обучения.

AYNA также отметила в декабре 2024 года снижение заказов такси по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 31–32%. Агентство подчеркнуло, что реформы направлены на улучшение качества обслуживания, а не на рост цен.

Экономист Зохраб Исмаил сообщил Радио "Азадлыг", что снижение возрастного ценза транспортных средств привело к сокращению их числа, и он ожидает, что эта тенденция сохранится:

«Естественно, цены тоже вырастут», - сказал он и отметил, что многие такси принадлежат мелким предпринимателям: «Они приобрели пять или десять автомобилей, но теперь они продают эти транспортные средства и покупают только два, которые соответствуют новым требованиям. Пополнение таксопарка займет время».

Исмаил также заметил об отсутствии помощи безработным водителям: «К сожалению, политика и методологияи Азербайджана в области безработицы не рассчитаны на оказание помощи безработным гражданам. Наивно ожидать, что эти водители получат компенсацию или страховку по безработице, даже несмотря на то, что у многих из них есть водительские права и налоговые идентификационные номера. Социальные пакеты часто обсуждают, но они не ориентированы на уязвимые группы — это просто минимальные выплаты, чтобы не дать пенсионерам и инвалидам умереть с голоду».

Он добавил, что многие стали таксистами из-за безработицы: «Теперь им больше некуда обратиться. Ни правительство, ни общественность не знают реального числа безработных в стране. Однако сравнение числа наемных работников с численностью трудоспособного населения показывает, что уровень безработицы во много раз превышает официальные цифры».

В то время как в Азербайджане, по сообщениям, около 5 миллионов человек трудоспособного возраста, официальная статистика утверждает, что только 5% являются безработными. Однако независимые эксперты подвергают эту цифру сомнению.

По данным Министерства цифрового развития и транспорта, по состоянию на лето 2023 года количество такси в Баку сократилось с 65–70 тысяч до 35 тысяч.

Что касается цен, то граждане сообщают о росте стоимости проезда на такси примерно на 20%.