Международный комитет выступил в защиту Игбала Абилова

Международный Комитет обеспокоенных ученых (КОУ) обратился к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой содействовать освобождению, находящегося под арестом научного исследователя, талышеведа Игбала Абилова.

КОУ обеспокоен тем, что арест Абилова “может быть связан с его исследованиями этнических меньшинств Азербайджана, совместно с учеными Армении”.

Выражая беспокойство условиями содержания Абилова, Комитет просит освободить его и разрешить вернуться в Беларусь, где он занимался исследованиями и педагогической деятельностью.

В свою очередь, глава Правозащитного центра Азербайджана Эльдар Зейналов также не верит в обвинения против Абилова.

В нарушении презумпции невиновности и тайны следствия, в СМИ были слита информация об инкриминируемых Абилову действиях.

Абилов обвиняется в сотрудничестве с армянским ученым-иранистом Гарником Асатряном и завкафедрой Ереванского госуниверситета Варданом Восканяном, которые, якобы, действовали «под контролем спецслужб Армении». По мнению Зейналова, связь этих лиц с армянскими спецслужбами недоказуема.

У Абилова с самого начала возникли проблемы с защитой его прав. За месяц до ареста, его допрашивали 6 часов, не взяв подписку о невыезде. Через 5 дней его не допустили на рейс в аэропорту, отобрав телефон и паспорт. Ему не позволили связаться и сообщить об этом родным.

Абилов, будучи ученым в Беларуси и постоянно там проживая, не занимал никаких постов в Азербайджане. Он не состоял на военной службе, не участвовал в войне против Азербайджана, и в силу всего этого, он не мог совершить госизмену, считает Зейналов.

Исследования Абилова языка, культуры и истории талышей ошибочно трактуется, как внесение национальной розни.

Абилов и ранее приезжал в Азербайджан, но не имел проблем с властями.

“То, что его арестовали только сейчас, наводит на мысль, что это связано с нынешней напряженностью в отношениях с Европой. Ведь и ПАСЕ, и Европарламент в последние годы активно использовали тему прав нацменьшинств в критике правительства Азербайджана. В том числе, обращали внимание и на положение талышей. Это могло сыграть свою роль в решении об аресте Абилова”, - подчеркнул Зейналов.

Зейналов провел параллели в деле Абилова с делами ранее арестованных талышских исследователей – покойного Новрузали Мамедова и Гилала Мамедова.

*Игбал Абилов был задержан 22 июля 2024 года по обвинениям в госизмене, призывах против государства по заданию иностранных организаций, возбуждении национальной и религиозной розни. Утверждается, что все эти преступления были совершены по указанию спецслужб Армении.

Абилов отвергает обвинения и заявляет, что занимался исключительно научной деятельностью. Большая группа ученых из разных стран мира обратились к руководству Азербайджана с просьбой содействия в освобождении Абилова. Правозащитники признали Абилова политзаключенным.

19 ноября 2024 года суд продлил срок ареста Абилова еще на 4 месяца.