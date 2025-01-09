«Путин не откажется от своих имперских амбиций»: Блинкен в Париже обсудил Украину, Ближний Восток и Кавказ

В среду в Париже главные дипломаты США и Франции заявили, что продолжат совместную работу по Украине, Ближнему Востоку и другии ключевым проблемам, сообщает корреспондент TURAN, сопровождающий Энтони Блинкена в турне по Азии и Европе.

Госсекретарь Энтони Блинкен и его французский коллега Жан-Ноэль Барро в частности обсудили политический кризис в Грузии.

«Франция и США видят в Грузии откат от демократии, что вызывает глубокую обеспокоенность», — сказал Блинкен, отвечая на вопрос TURAN во время совместной пресс-конференции.

«И не просто откат от демократии, а отход от стремлений подавляющего большинства грузинского народа строить будущее, которое движется к Европе». Поэтому США и партнеры ввели санкции против Бидзины Иванишвили и других членов правительства «Грузинской мечты», - сказал Блинкен.

Что касается Украины, то лидерство Франции будет иметь в ближайшие месяцы решающее значение для «обеспечения Украины всем необходимым для усиление ее позиции и защиты своей независимости.

Путин не отказался и не откажется от своих имперских амбиций. И если будет прекращение огня, то он захочет использует эту паузу для передышки, перевооружения и в конечном итоге повторного нападения», — продолжил Блинкен, отвечая на вопросы TURAN.

Вот почему, любое мирное соглашение между Украиной и Россией должно включать «реальное сдерживание» дальнейшей агрессии: «... Это может включать патрулирование другими странами линии демаркации или прекращения огня, и мы обсуждали это сегодня», — подчеркнул Блинкен.

В свою очередь, министр иностранных дел Франции Барро также отметил, что мир не должен «проявлять самоуспокоенность, и наивность относительно империалистических устремлений Владимира Путина».

«Я согласен с Тони Блинкеном по этому вопросу. В феврале 2022 года мы видели, что путинская Россия может начать полномасштабное вторжение и экспортировать конфликты в Азию, вовлекая в это Северную Корею. Конфликт стал гибридным, включая атаки даже на членов ЕС», — сказал он.

«Наш приоритет - поддерживать Украину и помочь ей начать переговоры с сильных позиций, а также убедиться, что война не вернется на европейский континент. Это означает, что все европейцы должны активизировать усилия для сдерживания угроз со стороны России, направленных на Запад», - сказал Барро.

Оба дипломата также затронули некоторые проблемы, которые возникли в связи с возвращением президента Трампа в Белый дом, заявив, что «американский захват» Гренландии — нереальная идея.